Besuch aus Mexiko: Neue kreative Schneekunst der WAZ-Leser

Wolfsburg

Katzen, Krokodile, Schildkröten und sogar längst ausgestorbene Dinos: Tiere scheinen im Trend zu liegen, wenn es um Kunst aus Schnee geht. Aber auch zahlreiche Iglus und natürlich der klassische Schneemann mit Möhre im Gesicht sind in den Vorgärten der Wolfsburger zu sehen. Nach der WAZ-Aktion in der vergangenen Woche haben uns Leserinnen und Leser weitere kreative Kunstwerke aus Schnee geschickt.

Die Schneekunst der WAZ-Leserinnen und Leser in der Bildergalerie:

Zur Galerie Diese WAZ-Fotogalerie zeigt echte Kreativität: WAZ-Leserinnen und Leser haben Kunstwerke aus Schnee gebaut – oder zumindest entdeckt – und fotografiert, damit sie auch nach dem Tauwetter noch lange in Erinnerung bleiben.

Die WAZ bedankt sich für die vielen tollen Schnappschüsse der Schneekunst in Wolfsburg. Sympathisch lächelnde Snoopys, Schneefamilien, Superbowl-Spieler und gar nicht mal so gruselige Schneemonster waren darunter. Aus Vorsfelde berichten Ute und Ralf Appel vom Besuch einer mexikanischen Schnee-Familie. Und auf dem Glockenberg bei Schnee-Künstlerin Janette Naujok in Fallersleben ist inzwischen ein kleiner Jurassic Park mit Urzeit-Riesen entstanden.

Wer übrigens bei einem Spaziergang die vergängliche Kunst in der Nachbarschaft selbst bewundern möchte, sollte sich sputen, denn der Deutsche Wetterdienst sagt nach einer weiteren frostigen Nacht für Montag Tauwetter voraus. Ein atlantischer Tiefausläufer schaufelt dann milde Meeresluft heran. Dabei kann gefrierender Regen auch für gefährliches Glatteis sorgen. Und am Dienstag können die Temperaturen auf bis zu 7 Grad Celsius steigen – dabei dürfte so mancher Schneemann ins Schwitzen kommen.

Von Christian Opel