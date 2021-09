Beschwerde wegen fehlender Unterlagen – Einspruchsfrist für Wahl in Wolfsburg läuft

Wolfsburg

Unglaublich viele Menschen nahmen 2021 per Briefwahl ihr Stimmrecht in Wolfsburg wahr – unter anderem wegen der Corona-Pandemie, die zu besonderen Sicherheitsvorkehrungen und deshalb zeitweise zu längeren Wartezeiten an den Wahllokalen geführt hat. Einige Personen meldeten sich mittlerweile bei der WAZ, weil sie ihre Unterlagen nicht erhalten hatten und so ihrer Bürgerpflicht nicht nachkommen konnten. Speziell bei der OB-Stichwahl, die der CDU Kandidat Dennis Weilmann mit prozentual deutlichem Abstand gewonnen hat, kam es zumindest gefühlt auf jede einzelne Stimme an.

55,9 Prozent (32 376 Stimmen) erhielt Weilmann, 44,1 Prozent der Berechtigten in Wolfsburg wählten Iris Bothe (25 527 Stimmen). Nur ein wenig geringer ist der prozentuale Unterschied, wenn man sich allein das Ergebnis der Briefwahl anschaut (55,6/44,4). In Zahlen: 18 287 der gültigen Stimmen wurden per Briefwahl abgegeben, 137 davon waren ungültig. Insgesamt wurden 57 903 gültige und 1 046 ungültige Stimmen gezählt. Wahlberechtigt waren 96 430 Personen – die Stichwahl-Beteiligung liegt somit bei 61,1 Prozent.

Die Briefwahl-Beteiligung war an beiden Wahlsonntagen deutlich höher als in den Vorjahren – und damit steigt gewöhnlich gleichzeitig die Fehlerquote im Verfahren. Ein Beispiel: Mehr als 21 000 Briefwahlanträge wurden bei der Wolfsburger Verwaltung allein für die Bundestagswahl eingereicht, sieben Anträge mussten wegen Verspätung beim Eingang abgelehnt werden. Rund 200 Sendungen wurden ins Ausland geschickt – darunter 88 an die sogenannten „Auslandsdeutschen“ mit fester Meldeadresse.

Erklärung an Eidesstatt

Sobald die Unterlagen vom Rathaus (per Post) versendet wurden, wird das im Wählerverzeichnis vermerkt, damit niemand seine Stimme doppelt abgeben kann. Wer die Unterlagen nicht erhalten oder verbummelt hatte, musste deshalb am Wahlsonntag persönlich inklusive Ausweis direkt im Rathaus erscheinen und zusätzlich eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben.

Grundsätzlich gilt: Das Ergebnis ist gültig, auch wenn einzelne nicht teilnehmen konnten. In einem Prüfungsverfahren wird festgestellt, ob es einen schweren, für die Sitzverteilung relevanten Mangel gegeben hat. Ein Sprecher der Verwaltung erklärt auf WAZ-Nachfrage: Gegen die Gültigkeit einer Direktwahl kann Einspruch erhoben werden, wenn eine Wahl nicht den Vorschriften entsprechend vorbereitet oder durchgeführt oder in unzulässiger Weise beeinflusst worden ist. Der Wahleinspruch ist binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich einzureichen. Soweit ein Wahleinspruch zwar zulässig und begründet ist, das Wahlergebnis aber nicht oder nur unwesentlich beeinflusst hat, wird dieser zurückgewiesen (Paragrafen 46 ff NKWG).

Von Andrea Müller-Kudelka