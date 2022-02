Berufsfeuerwehr Wolfsburg: So läuft die Ausbildung zum Brandmeister

Wolfsburg

Innerhalb kürzester Zeit müssen sich die Feuerwehrmänner im Einsatzfahrzeug anziehen. Auf der Anfahrt zu einem Einsatzort bleiben manchmal kaum zwei Minuten. Bei Dennis Walter läuft es bei der praktischen Übung schon ganz gut. Der 30-Jährige ist seit Februar einer von neun Brandmeister-Anwärtern der Berufsfeuerwehr Wolfsburg. Er hat es bisher nicht bereut, diesen Schritt zu gehen – und will auch anderen Mut machen.

Die Ausbildung zum Brandmeister dauert 24 Monate. Während der sechsmonatigen Grundausbildung haben die Auszubildenden täglich von 7 bis 16 Uhr Unterricht im Zentrum für Ausbildung und Katastrophenschutz im Heinenkamp. Am Vormittag gibt es unter anderem Theorie zu Brandbekämpfung und Löschmitteln. Am Nachmittag folgt die Praxis. So werden beispielsweise Flüssigkeitsbrände gelöscht oder die Ausrüstung schnell angezogen. „Jeder Handgriff muss sitzen, das trainiert man in der Ausbildung von Beginn an“, sagt Praxisleiter Gunnar Seifert.

So löschen die Auszubildenden einen Flüssigkeitsbrand – ein Video:

Bewerber müssen zuerst den Sporttest bestehen

Mit Atemschutzgerät, Helm und Handschuhen trägt Walter rund 20 Kilo. Die körperliche Leistungsfähigkeit wird im Auswahlverfahren durch den Sporttest geprüft. Die Bewerber müssen ihre Schwimmfähigkeit durch das Deutsche Schwimmabzeichen in Silber nachweisen sowie Koordination, Kraft und Ausdauer unter anderem im 3000-Meter-Lauf beweisen.

Traumjob gefunden: Dennis Walter (links) ist Brandmeister-Anwärter bei der Berufsfeuerwehr Wolfsburg. Sebastian Conrad leitet die Abteilung Gefahrenabwehr und Rettungsdienst und hofft auf weitere Bewerbungen für das nächste Jahr. Quelle: Boris Baschin

Sebastian Conrad ist Abteilungsleiter Gefahrenabwehr und Rettungsdienst und bei der Berufsfeuerwehr auch für Aus- und Fortbildung verantwortlich. Er erzählt, dass die sportliche Prüfung eine nicht zu unterschätzende Hürde ist. „Im vorherigen Jahr gab es rund 100 Bewerber und 75 davon sind beim Sport durchgefallen“, so Conrad.

Modernisiertes Auswahlverfahren wegen Corona

Nach dem sportlichen Test folgt eine medizinische Voruntersuchung und der feuerwehrspezifische Test wie das Besteigen der Drehleiter oder das Lösen technischer Probleme. Die Bewerber müssen sich im Rahmen des Auswahlverfahrens auch mit einer Präsentation vorstellen und einige Aufgaben aus dem naturwissenschaftlichen Bereich lösen.

Die Ausrüstung mit dem Atemschutzgerät wiegt rund 20 Kilogramm. Die körperliche Leistungsfähigkeit wird beim Auswahlverfahren getestet. Quelle: Boris Baschin

Vor Corona gab es einen schriftlichen Test. „Das modernisierte Verfahren ist Corona geschuldet, aber wegen der guten Erfahrungen aus den letzten zwei Jahren wollen wir es etablieren“, sagt Conrad. Für die Fragen sollte man Grundlagen von Deutsch, Mathe, Physik und Chemie beherrschen.

Berufsfeuerwehr Wolfsburg: Informationen zur Bewerbung Dennis Walter bewarb sich bei der Berufsfeuerwehr und wurde genommen. Nach der Ausbildung, die offiziell Vorbereitungsdienst heißt, ist er Brandmeister. Die Bewerbung zum Ausbildungsbeginn im nächsten Jahr kann noch bis zum 1. März eingereicht werden. Bisher liegt die Zahl der Bewerber unter den Erwartungen. „Die Zahlen gehen seit Jahren aus verschiedenen Gründen zurück. Zum Teil liegt es am demographischen Wandel und zudem konkurriert die Berufsfeuerwehr als Arbeitgeber mit Unternehmen in der freien Wirtschaft“, erklärt Sebastian Conrad, Leiter der Abteilung Gefahrenabwehr und Rettungsdienst. Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg wirbt deshalb auf einem Bus der WVG um Nachwuchs. Konkret zu besetzen seien 16 Stellen als Brandmeisteranwärter, der gängigen Ausbildung als Feuerwehrmann oder -frau. Walter zufolge müssen die Bewerber körperliche Fitness, handwerkliches Geschick, Willensstärke und Teamfähigkeit mitbringen. Weitere Informationen zu Voraussetzungen, Auswahlverfahren, Ausbildungsdauer und Bewerbung finden Sie auf der Internetseite der Stadt Wolfsburg unter Brand- und Katastrophenschutz und in der App der Berufsfeuerwehr Wolfsburg, die kostenfrei heruntergeladen werden kann.

Das regelmäßige Absolvieren der Atemschutzübungsstrecke zeigt sowohl in der Ausbildung als auch im späteren Dienstalltag den Zustand der körperlichen Fitness. Die Auszubildenden müssen sich mit vollständiger Ausrüstung kriechend durch eine Art Gitterkonstrukt bewegen und Hindernisse überwinden und Klappen öffnen und wieder schließen.

Die Atemschutz-Übungsstrecke in Hannover: Das regelmäßige Absolvieren zeigt sowohl in der Ausbildung als auch im späteren Dienstalltag den Zustand der körperlichen Fitness. Quelle: Philipp Von Ditfurth

Diese Übung wird als Trupp, also zu zweit trainiert, und simuliert beispielsweise einen Hausbrand. „Die Übung ist anstrengend, aber es macht Spaß. Bereits nach einigen Tagen in der Ausbildung merke ich, dass es mein Traumjob ist“, erzählt Walter.

Darum will Dennis Walter Brandmeister werden

Feuerwehrmann oder Polizist sind die klassischen Kinder-Berufswünsche. Dennis Walter habe immer „Pilot“ ins Poesiealbum geschrieben, erzählt er. „Feuerwehrmann war nicht mein Kindheitstraum, da ich auch in keiner Freiwilligen Feuerwehr war“, so der 30-Jährige.

Aber als er im zweiten Lehrjahr zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik war, unterhielt er sich mit einem Berufsfeuerwehrmann. Walter fand die Arbeit sehr interessant. Er begann trotzdem erst einmal 2014 als Ingenieur bei einem Wolfsburger Unternehmen. Die Arbeit habe ihm gefallen, aber das Team sei an Corona zerbrochen. „Die Mitarbeiter haben immer mehr gegeneinander gearbeitet und deshalb wollte ich einen Job anfangen, der der Gemeinschaft dient und bei dem ich Teamgeist spüre“, sagt Walter.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig