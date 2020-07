Wolfsburg

Wenn Starkregen die Straßen flutet, Blitze in Bäume einschlagen und Keller volllaufen herrscht bei der Berufsfeuerwehr Wolfsburg Hochbetrieb. Wie jüngst beim heftigen Unwetter am 13. Juni. Rund 400 Anrufe gingen in 24 Stunden in der Leitstelle der Berufsfeuerwehr ein, die für Wolfsburg und den Landkreis Helmstedt zuständig ist. Allein in der VW-Stadt rückte die Feuerwehr zu 280 Einsätzen aus. Doch die Feuerwehr erntete auch Beschwerden. „Eine Bürgerin hatte vergeblich versucht, die Feuerwehr zu erreichen“, berichtet Manuel Stanke, Leiter der Berufsfeuerwehr. Dafür gibt es eine Erklärung.

Besetztzeichen beim Notruf : Das ist ein technisches Problem

Bei Notfällen landen die Anrufe in der Leitstelle der Feuerwehr. Im Normalbetrieb sitzen dort vier Mitarbeiter, bei extremen Wetterlagen sind es bis zu acht – maximal elf Plätze stehen zur Verfügung. Aus technischen Gründen können nicht weitere Notrufleitungen freigeschaltet werden. Ein Personalproblem sei es also nicht, wenn Anrufer ein Besetztzeichen hören.

Anzeige

Besonders wichtig: „Nicht auflegen, wenn man in der Warteschleife landet. Sobald eine Bandansage zu hören ist, bitte in der Leitung bleiben“, sagt Stanke. Die Feuerwehr nimmt den Anruf noch entgegen. Wer hingegen auflege, lande wieder am Anfang der Warteliste. Und: Wer ein Besetztzeichen hört, ruft am besten gleich wieder an, bis er einen Mitarbeiter der Leitstelle am Hörer habe.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Einsatzfahrzeug mit Löschpumpe – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die Berufsfeuerwehr verfügt über 35 Fahrzeuge mit Pumpen. In der Einsatzstelle gehen die Notruf ein. Am Unwettertag des 13. Juni 2020 riefen rund 400 besorgte Menschen an.

Beim heftigen Unwetter am 13. Juni arbeitete die Feuerwehr – wie immer wenn bei extremen Wetterlagen – die Anrufe nach einer Prioritätenliste ab. Wenn ein Menschenleben in Gefahr ist, habe das natürlich Vorrang, so Stanke. „Wir fragen am Telefon auch ab, wie hoch das Wasser im vollgelaufenen Keller steht“, so der Feuerwehr-Chef. Denn: Die kleinste Pumpe der Feuerwehr kann Wasser erst ab eine Höhe von mehr als fünf Zentimetern absaugen. Rund 1500 Liter pro Minute pumpt hingehen die größte Pumpe der Berufsfeuerwehr. Sie kommt zum Einsatz, wenn das Wasser etwa eine Handbreit hoch im Keller hochsteht.

Das sind die Tipps der Feuerwehr

Mitunter ist das Wasser auch bereits aus dem Keller abgelaufen, wenn die Einsatzkräfte vor der Tür stehen. Und wenn nur wenig Wasser in den Keller gelaufen ist, bitten die Feuerwehr die Hauseigentümer, sich selbst zu helfen. So auch am 13. Juni: Die Feuerwehr war bei knapp 200 Einsätzen nicht selbst tätig geworden. „Eine Pumpe aus dem Baumarkt schafft das“, sagt Stanke. Sein Tipp: Mit Eimer und Kehrblech das Wasser schaufeln. Auch ein Pumpensumpf, also eine Vertiefung im Kellerboden, könne hilfreich sein. Eine Rückschlagklappe im Keller helfe im Vorfeld, damit kein Wasser eindringe. Allerdings müsse diese regelmäßig gewartet werden. Denn vor allem die Dichtungen seien häufiger kaputt. Dazu beraten die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe.

Feuerwehr : Menschen freuen sich über unsere Hilfe

In der Nacht zum 14. Juni rückten etwa 250 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus, 95 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr, zudem etwa 20 Helfer des Technischen Hilfswerkes. Und auch wenn mitunter gefragt wird, weshalb es so lange dauert bis die Einsatzkräfte vor Ort sind, so gibt es auch die andere Seite: „Man freut sich auch über unsere Hilfe“, sagt Thomas Zhuber von Okròg, Leiter der Technik-Abteilung der Berufsfeuerwehr.

Von Nina Schacht