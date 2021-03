Wolfsburg

An drei Tagen in dieser Woche, jeweils von 17 bis 18 Uhr, bietet die Agentur für Arbeit Berufsberatung im live-Chat per YouTube an. Am Montag, 15. März, geht es um die Frage „Wir finde ich die richtige Ausbildung?“. Am Mittwoch, 17. März lautet das Thema „Fit für den Bewerbungsprozess“ und am Freitag, 19. März, geht es um Unterstützungsangebote durch die Bundesagentur. Über die Kommentarfunktion können Fragen gestellt werden. Wer darüber hinaus persönliche Fragen hat, erreicht die Berufsberatung in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4368222, in Gifhorn unter 05371/806333 und in Helmstedt unter 05351/522777. Infos gibt es zudem im Netz auf www.arbeitsagentur.de/bildung.

