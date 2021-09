Detmerode

Knappe Entscheidung: Der Ortsrat Detmerode hat in einer Sondersitzung über einen weiteren Zuschuss in Höhe von 2300 Euro für den Bürgerverein und das Familienfest abgestimmt. Nach einer „hitzigen Debatte“ stimmten fünf Mitglieder und vier Mitglieder dagegen, Bürgerverein-Vorsitzender und Ortsratsmitglied Bastian Michel enthielt sich.

Zum Hintergrund: Der Bürgerverein organisiert das Fest und hat bereits 5600 vom Ortsrat für die Party, bei der Schlagerstar Bernhard Brink Stargast ist, bekommen. Bei einigen Ortsratpolitikern stieß die hohe Gage des Sängers auf Unverständnis.

Ortsrat Detmerode unterstützte den Verein bereits mit 5600 Euro

Organisator Bastian Michel gab bei einer Sitzung vor einigen Wochen die Kosten bekannt. Ortsbürgermeister Ralf Mühlisch (SPD) betonte, dass zum Zeitpunkt der Abstimmung noch nicht feststand, wer auf der Bühne steht. „In der Sondersitzung wurde festgestellt, dass versäumt wurde frühzeitig nach dem Programm zu fragen“, so Mühlisch.

Freut sich auf das Familienfest in Detmerode: Bastian Michel (ÖDP) ist der Vorsitzende des Bürgervereins. Quelle: ÖDP

In der Diskussion während der kürzlich stattgefundenen Sondersitzung sei erneute um die Gage des Sängers, gegangen, hieß es. Dabei handele es sich um einen vierstelligen Betrag. „Es ist nicht vermittelbar, dass Steuergelder für einen Programmpunkt ausgegeben werden“, findet der Ortsbürgermeister.

SPD und PUG stimmten für den Zuschuss

Daher war sich Bastian Michel (ÖDP) vor der Sondersitzung sicher, dass der Bürgerverein kein weiteres Geld bekommt. Jedoch wollte Michel nochmal kräftig die Werbetrommel rühren – und das hat wohl gewirkt. Dennoch stimmten die Mitglieder der CDU und die Grünen gegen den Zuschuss, die SPD und PUG waren dafür. Michel enthielt sich.

Axel Bosse wollte regionale Bands für das Detmeroder Familienfest

Axel Bosse (Grüne) war hingegen nicht erfreut. Schon vor der Sondersitzung kritisierte er die Programmplanung des Vereins. Bosse hätte lieber viele regionale Bands auf der Bühne in Detmerode gesehen. „Nochmal Geld dazu zu geben, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. So bezuschussen wir eher das Konzert statt das Familienfest“, sagt Bosse.

Waren gegen den Zuschuss: Axel Bosse (links) von den Grünen und CDU-Stadtbezirksvorsitzender Edgar Mecke. Quelle: Britta Schulze/ Boris Baschin

Edgar Mecke, Vorsitzender des CDU-Stadtbezirks Detmerode-Westhagen, war 20 Jahre lang im Ortsrat Detmerode. Er betont, dass die Parteien immer gemeinsam überlegen, was für die Einrichtungen und Vereine wichtig sei. Doch in diesem Fall waren die CDU-Anhänger enttäuscht, da das Geld nicht gerecht verteilt wurde. „Knapp 8000 Euro für einen Verein und alle anderen bekommen nichts, das fanden wir nicht in Ordnung und deshalb haben wir gegen den Zuschuss gestimmt“, erklärt Mecke.

Veranstaltungsfläche beim Familienfest Detmerode wird verändert

So oder so – das Familienfest in Detmerode findet statt. An diesem Freitag ab 14 Uhr geht es los. Aber: Die Regularien haben sich wegen Corona verändert. Ursprünglich sollte das Familienfest vom Bürgerpark bis zum Sparkassen-Platz stattfinden. Die neuen Auflagen verlangen die 3-G-Regel und die Kontaktnachverfolgung, so dass eine Fläche um den Marktplatz abgesperrt wird. Zugelassen sind nur Personen, die getestet, geimpft oder genesen sind. Zudem müssen alle Besucher sich per App oder Zettel registrieren.

Ansonsten bleibt das Programm bestehen: Die Autorenlesung mit Jana Hilger findet ab 14.30 Uhr statt, dabei wird auf den Weltrekord-Versuch verzichtet. Vereinsvorführungen, der Besuch von Minnie und Micky Maus, eine mobile Kinderdisko und der Auftritt von Sabrin aus „The Voice Kids“ runden das Programm am Nachmittag ab. Die Konzerte mit „Stürmer Deluxe“ und Bernhard Brink finden ab 19.15 Uhr statt. Es gibt noch Tickets für fünf Euro an der Abendkasse.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig