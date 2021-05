Berliner Brücke: Fußgänger wird angefahren

Wolfsburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Brücke wurde am Donnerstagnachmittag ein 43-jähriger Fußgänger aus Halberstadt leicht verletzt. Dieser übersah beim Überqueren der Straße einen auf die Berliner Brücke einbiegenden VW Golf.

Der 43-Jährige überquerte vom Parkplatz des Stadiongeländes kommend die Berliner Brücke, um weiter in Richtung VW-Werk, Wache Ost, zu gehen. Nachdem er kurz in der Mitte der Straße angehalten hatte, setzte er seinen Weg fort und übersah dabei einen 55-jährigen Golf-Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn.

Der Fahrer bemerkte den Fußgänger im letzten Moment und bremste stark. Trotz dieser Vollbremsung konnte ein leichter Zusammenstoß nicht verhindert werden und der 43-Jährige wurde von dem Golf an den Knien getroffen. Da der Halberstädter über Schmerzen klagte, wurde er von einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Der Golf-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

87-Jährige in Sülfeld am selben Tag schwer verletzt

Nur wenige Stunden zuvor hatte eine 87-Jährige Fußgängerin in Sülfeld weniger Glück – obwohl sie einen Zebrastreifen nutzte: Am Donnerstagmorgen hat ein noch Unbekannter mit seinem Wagen die Seniorin beim Überqueren eines Zebrastreifens angefahren. Das Opfer wurde mehrere Meter weit auf den Bürgersteig geschleudert, der Fahrer machte sich aber aus dem Staub, ohne sich um die am Boden liegende und schwer verletzte Frau zu kümmern. Der Unfall passierte gegen 9 Uhr auf der Dorfstraße. Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Nummer (05361) 46460.

Von der Redaktion