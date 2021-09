Erneut ist eine Live-Sendung der Stadtverwaltung am Wahltag, 26. September, geplant. Aber 18 Uhr soll es Berichte, Bilder und Interviews aus dem Rathaus im Internet geben, technische Pannen seien behoben worden. Schon vorher geht auch der WAZ-Live-Ticker wieder an den Start – der läuft auf jeden Fall.

Wahl in Wolfsburg: Die Stadtverwaltung bietet zur Bundestagswahl und zur Stichwahl zwischen Dennis Weilmann und Iris Bothe am Sonntag, 26. September, wieder eine Live-Sendung per Internet aus der Bürgerhalle im Rathaus an. Quelle: Britta Schulze