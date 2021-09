Wolfsburg

Das sei kein alltäglicher Unfall, versicherte ein Fachmann vor Ort auf die Frage, warum die Bergung des am Freitag verunglückten Regionalzugs zwischen Wolfsburg und Fallersleben so lange dauert. Beim Rangieren hatte ein Lokführer im zum Glück unbesetzten Zug ein Haltesignal übersehen und war über eine falsche Weiche auf ein totes Gleis gefahren. Der Zug des Unternehmens Enno, das die Infrastruktur der Deutschen Bahn nutzt, hat sich tief in den Schotter gegraben.

Entgleist: Der Enno hat sich in den Schotter gegraben. Quelle: Britta Schulze

Fachleute diskutierten am Freitag an der Unfallstelle darüber, ob und wie die Oberleitungen abgehängt werden sollten und welche Hilfsmittel benötigt werden. Zwei Schwerlastkräne der Bahn wurden nach Wolfsburg beordert.

Schwerlastkran: Er wird benötigt, um den Zug aus dem Gleisbett zu heben. Quelle: Britta Schulze

Die Spezialwerkzeuge kamen auf der Schiene nach Wolfsburg, das dauerte jedoch bis zum späten Nachmittag. Dann sollte es eigentlich losgehen, aber erst einmal wurde noch weiter diskutiert – und ein dritter Kran bestellt, der erst in der Nacht auf Samstag ankam.

Immer wieder: Diskussionen über das Vorgehen an der Unfallstelle. Quelle: Britta Schulze

Vor Ort schauten am Freitag und Samstag immer mal wieder Bürger, Bahnbeschäftigte und Pressevertreter, wie es voran geht. Die Unfallstelle ist zwar umzäunt, aber vom Weg am Mittellandkanal und vom VW-Parkplatz aus einsehbar.

Zaungäste: Vom VW-Parkplatz aus beobachten Interessierte, was an der Unfallstelle passiert. Quelle: Britta Schulze

Medien vor Ort: Auch ein Team des NDR war am Freitag mit der Kamera vor Ort. Viel Bewegung gab es da jedoch an der Unfallstelle noch nicht. Quelle: Britta Schulze

Der Hauptbahnhof Wolfsburg ist nur eingeschränkt nutzbar, deshalb haben auch etliche Fernzüge Verspätung oder werden gleich ganz umgeleitet, so dass die Haltepunkte Wolfsburg und Stendal wegfallen.

Ärgerlich: Viele Fernverbindungen fahren wegen der Umleitung mit Verspätung, Stopps in Wolfsburg und Stendal fallen größtenteils ganz weg. Quelle: Britta Schulze

Leere: Nur ein Bahnsteig in wolfsburg konnte von Zügen überhaupt angefahren werden, weil die übrigen Gleise durch Aufräumarbeiten und Bergungsvorbereitungen blockiert sind. Quelle: Britta Schulze

Das Unternehmen Enno hatte am Freitag vier Busse eingesetzt, die Kunden und Kundinnen zum Bahnhof in Fallersleben bringen sollten. Dort starten und stoppen nämlich weiterhin Regionalzüge im Stundentakt. Allerdings gab es laut WAZ-Informationen bis zum Abend keine entsprechenden Durchsagen auf dem Hauptbahnhof.

Bahnhof in Fallersleben: Hier stoppen und starten weiterhin Regionalzüge der Deutschen Bahn und des Unternehmens Enno. Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Die Bergung verzögerte sich währenddessen immer weiter. Ein Enno-Sprecher hatte am Freitagabend die Information weitergegeben, dass die Arbeiten im Lauf des Vormittags starten sollen. Vor Ort erfuhr die WAZ jedoch, dass wohl erst gegen Mittag damit zu rechnen ist, dass der Zug angehoben werden kann.

Strommast gerammt: Die Hochspannungs-Masten sind Spezialanfertigungen, Ersatz muss erst nachgeordert werden. Quelle: Britta Schulze

Und selbst wenn der Zug wieder komplett auf einem Gleis stehen sollte, ist nicht klar, ob er trotz der Unfallschäden weggeschleppt werden kann oder ob andere Maßnahmen nötig werden.

An der Unfallstelle schütteln Fachleute immer wieder die Köpfe, wenn sie die Lage beurteilen sollen. Quelle: Britta Schulze

Mit Einschränkungen ist deshalb noch am gesamten Wochenende und auch zu Beginn der kommenden Woche zu rechnen. Schäden an Gleisen und Weiche müssen erst noch begutachtet werden.

Heimstatt der Fachleute: Im Hilfszug ist das Team untergebracht, das für Wiederherstellung der Ordnung sorgen soll. Quelle: Britta Schulze

Die zurzeit gesperrten Gleise sollen nach und nach freigegeben werden. Kunden von Enno und der Deutschen Bahn sollten auf aktuelle Meldungen zur Störung und abgeänderte Fahrpläne achten. Infos gibt es im Internet oder per Telefon unter der DB-Servicenummer 030 2970.

Von Andrea Müller-Kudelka