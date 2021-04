Reislingen-Südwest

Mit Alkohol und Drogen im Blut einen Unfall gebaut: Für einen 18-jährigen Fahranfänger kommt es jetzt knüppeldick. Er musste am Mittwochmorgen in Reislingen-Südwest nach eigener Aussage einem Tier ausweichen und krachte dabei mit seinem Golf zuerst gegen einen Baum, dann in eine Grundstücksmauer. Er selbst wurde leicht verletzt, die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.

Der Golf schleudert gegen einen Baum und dann in eine Gartenmauer

Es passierte laut Polizeibericht gegen 7.23 Uhr: Der 18-Jährige fuhr mit seinem Golf auf dem Modersohn-Becker-Ring in Richtung Ida-Kerkovius-Ring, als plötzlich ein Tier über die Straße lief. Der Fahranfänger wich nach links aus und prallte gegen einen Baum. „Die Wucht des Aufpralls war derartig heftig, dass er zurückgeschleudert wurde und mit dem Fahrzeugheck gegen eine dortige Grundstücksmauer prallte“, erläutert Polizeisprecher Thomas Figge.

Zerstört: Der Golf landete in einer Grundstücksmauer. Quelle: Polizei Wolfsburg

Das Ergebnis: Golf demoliert, Baum und Grundstücksmauer stark beschädigt. „Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 10 000 Euro belaufen“, so der Polizeisprecher. Der 18-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und ins Klinikum gebracht. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Fahrer stand unter Drogen und hatte „deutliche Ausfallerscheinungen“

Vorher überprüften die Polizisten vor Ort die Fahrtüchtigkeit des jungen Mannes: Ein Atemalkoholtest ergab laut Figge 0,25 Promille – für Fahranfänger gilt: Null Alkohol am Steuer. „Zudem stand der Fahranfänger auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen“, so Figge.

Im Klinikum sei dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden. Figge: „Er wird sich demnächst wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss vor Gericht verantworten müssen. Seinen Führerschein wird er aller Voraussicht nach nicht wiedersehen.“

Von der Redaktion