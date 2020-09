Wolfsburg

Eigentlich hatte die Wahl von Ricarda Bier zur Ersten Bevollmächtigten der Wolfsburger IG Metall als klare Sachen gegolten. Für die Öffentlichkeit kam der Wahlsieg von Flavio Benites am Dienstag deswegen durchaus überraschend. Doch für den Machtwechsel in der IG Metall gab es durchaus Anzeichen. Widerstand gegen Ricarda Bier, die seit April die Geschicke der Wolfsburger Geschäftsstelle kommissarisch leitete, gab es innerhalb der Gewerkschaft schon länger.

So war der Führungsstil der bisherigen Zweiten Bevollmächtigten in der Wolfsburger IG Metall umstritten. Auch deshalb verließen in den vergangenen Monaten mehrere Politische Sekretäre die Geschäftsstelle. Für viele Gewerkschafter kam die Gegenkandidatur von Benites deswegen nicht unerwartet. In den vergangenen Monaten hatte sich in den Reihen der IG Metall eine Widerstandsbewegung gegen Bier formiert, die sich mit der Nominierung und Wahl von Flavio Benites durchsetzen konnte. Der Ortsvorstand und auch Bier selbst waren schon einige Tage vor der Delegiertenwahl über die Gegenkandidatur informiert.

Letztlich scheiterte Biers Kandidatur aber an ihrem mangelnden Rückhalt an der Basis

Dass der Ortsvorstand trotz der Vorbehalte dennoch auf Bier setzte, ist wohl maßgeblich auf das Betreiben des VW-Betriebsratschefs Bernd Osterloh zurückzuführen. Nach WAZ-Informationen machte der Ortsvorstand allerdings ein Empathie-Coaching zur Bedingung für Biers Nominierung zur Ersten Bevollmächtigten. Letztlich scheiterte Biers Kandidatur aber an ihrem mangelnden Rückhalt an der Basis. Nicht zuletzt Im Vertrauenskörper der IG Metall bei VW gab es massive Vorbehalte gegen Bier.

Das überraschend deutliche Ergebnis hängt aber auch mit Biers Auftreten am und im Vorfeld des Wahltags zusammen. Ein kurz vor der Versammlung erschienener Online-Artikel der Tagesschau stellte sie als große Erneuerin dar, sie selbst gab sich wohl beinahe aufreizend siegesgewiss. Das stieß vielen übel auf. Hinzu kam eine Rede vor den Delegierten, die nach Aussage von Anwesenden eher Lustlosigkeit als Kampfgeist ausstrahlte.

Benites hingegen beeindruckte die Delegierten mit leidenschaftlichen Worten. Generell wirkt Benites wie ein Gegenentwurf zu seiner Konkurrentin. Während Bier eine Schwäche im Umgang mit Menschen bescheinigt wird, liegt hier eine große Stärke von Benites. „ Flavio bringt schon durch seine Biografie vieles mit. Er ist unglaublich gut vernetzt, kennt die Wolfsburger IG Metall und VW in- und auswendig und ist durch seine warme Art sehr beliebt bei den Mitgliedern“, charakterisiert der ehemalige Erste Bevollmächtigte Hartwig Erb seinen Nachfolger.

Die überraschenden Wahlgeschehnisse bewertete Erb, an dessen Ausscheiden auch Bier ein Mitwirken unterstellt wird, positiv. „Es ist gut, dass die IG Metall lebt und demokratische Entscheidungen trifft. Das war der Wille der Delegierten“, sagte Erb.

Lob für den Neuen an der Spitze gibt es übrigens auch von Biers größtem Fürsprecher Bernd Osterloh: „ Flavio kenne ich seit vielen Jahren. Er hat das Herz am rechten Fleck und ist eine Bank bei Haupt- und Ehrenamtlichen in der Organisation.“ Zudem habe Benites insbesondere die internationale Gewerkschaftsarbeit geprägt.

War die Wahl auch ein Schuss gegen Osterloh ?

Mit diesen Worten wirkt der Betriebsratschef gleichzeitig der Lesart entgegen, die Wahl sei auch gegen ihn gerichtet. Denn von vielen wird die Absage an Ricarda Bier als Schuss gegen Osterloh gewertet. Immerhin stand dieser bis zum Schluss hinter ihr – wie er selbst auch nach der Wahl nochmals bestätigte. „Ich persönlich fand die Aufstellung an der Spitze gut. Ricarda Bier hat sich mit hervorragenden analytischen Fähigkeiten bewiesen“, sagte Osterloh.

Ein Zerwürfnis zwischen Gewerkschaft und Betriebsrat sieht er nicht. „Der Erfolg der kurzfristigen Kandidatur von Flavio Benites zeigt, dass unsere Wolfsburger IG Metall eine lebendige demokratische Organisation ist. Jetzt werden wir den Weg im Sinne der Mitglieder gemeinsam mit den drei gewählten Kollegen gestalten“, sagte der Betriebsratschef.

Auf diesen Zusammenhalt hofft auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs: „Die IG Metall ist ein wichtiger Faktor in dieser Stadt. Da wichtige Entscheidungen sowohl in der Autoindustrie als auch im gesellschaftlichen Kontext anstehen, hoffe ich, dass die gewerkschaftliche Solidarität und das Miteinander innerhalb der IG Metall erhalten bleibt. Die IG Metall muss eine starke Kraft bleiben.“ Er sei allerdings sicher, dass die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Gewerkschaft auch mit Flavio Benites fortgesetzt werde.

