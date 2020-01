Benefizkonzert: DSDS-Kandidat sammelt mehr als 5000 Euro für Kinderdorf

Wolfsburg

Musik unter Freunden für einen guten Zweck: das Benefiz-Konzert des Musiker-Duos R² war aus Sicht der Veranstalter ein voller Erfolg. Mehr als 5000 Euro sammelten die Künstler René Krebs und René Eichenlaub bei ihrem Konzert im Delphin-Palast. Das Geld spenden sie an das Kinderdorf „„Malo a Mcherezo“ in Malawi. „Das ist ein Herzensprojekt von mir“, sagt Musiker und ehemaliger DSDS-Kandidat René Krebs. „Ich bin wahnsinnig glücklich, dass so viele Menschen unser Konzert besucht haben und die Kinder unterstützen“, berichtet er nach dem Konzert. Er möchte auf jeden Fall ein weitere Benefiz-Veranstaltung organisieren. 20 Musiker standen an diesem Abend auf der Bühne.

DSDS-Kandidat René Krebs : „Das ist ein emotionaler Abend“

Im Delphin-Palast startete der musikalische Abend mit leichten Saxophon-Klängen. Dann betritt Organisator René Krebs die Bühne. „Ich bin sprachlos, es ist ein sehr emotionaler Abend für mich“, sagt der Musiker. Gemeinsam mit Lena Neumann führt er die Gäste durch die Veranstaltung und kündigt den Auftritt von Natascha Garcia aus Berlin an. „Wir kennen uns aus einer Musiker-WG“, berichtet Krebs. Die Musikerin singt beim Benefiz-Konzert den Ohrwurm von „Vincent“ von Sarah Conner. Die Nervosität war der Künstlerin anzumerken, doch das Publikum ließ sie nicht im Stich und klatschte bei einem kurzen Texthänger umso mehr Beifall.

Viel Applaus: Lehrerin überzeugt mit Schülern das Publikum

Eine Trio aus Bad Bevensen überzeugte an diesem Abend musikalisch in jeder Hinsicht. Die Gruppe “Janice und Band“, eine Lehrerin und ihre zwei Schüler, beeindruckten mit starker Stimme und Rhythmusgefühl auf der Bühne. Sängerin Janice gelang eine eigene Interpretation des Liedes „I’ll be waiting“ von Adele.

Mr. Pianoman lädt in Wolfsburg die Gäste zum Mitsingen ein

Zum Mitsingen motivierte der Musiker Thomas Krüger, auf Youtube auch als Mr. Pianoman bekannt, das Publikum. „Wann immer ich ein Klavier an einem öffentlichen Ort finde, setze ich mich daran und spiele“, sagt der Musiker. Im Delphin-Palast involvierte er mühelos das Publikum beim Song „Lemon Tree“. Beim Refrain bekam er die gesangliche Unterstützung der Zuschauer.

Hintergrund des Benefiz-Konzerts: Die Wolfsburgerinnen Rita und Anita wollten das Kinderdorf in Malawi gründen. Doch die beiden jungen Cousinen, die ein staatliches Krankenhaus im Jemen unterstützten, wurden im Jemen entführt und ermordet. Aus diesem Grund bauten die Familien der Verstorbenen das Kinderdorf im Jahr 2010 auf. „Das Kinderdorf feiert in diesem Jahr Jubiläum und es ist toll, dass wir einen Beitrag dazu leisten können“, sagt Krebs. Er möchte das Kinderdorf noch selbst besuchen.

