Benefizkonzert: Saratoga Seven Jazzband spielt für das Klinikum

Gute Musik für den guten Zweck: Der Förderverein des Wolfsburger Klinikums lud am Freitagabend zum Benefiz-Konzert mit der Saratoga Seven Jazzband in den Gartensaal von Schloss Wolfsburg ein. „Bei diesem Konzert handelt es sich schon um eine feste Tradition. Die Band ist routiniert und die Zuschauer jedes Mal aufs neue begeistert“, sagte Vereinsvorsitzender Dr. Arved Heinz.

Seit 20 Jahren gestalten der Förderverein und die Band das Konzert, mit dem sie Geld für das Klinikum sammeln. Mit den Einnahmen sollen in diesem Jahr Babyschlafsäcke für das Klinikum angeschafft werden, sagte Heinz. Die Schlafsäcke sollen dem noch immer auftretenden Kindstod von Neugeborenen vorbeugen. „Heute erhoffen wir uns 2000 Euro. Auf den Weg zu den diesjährig benötigten 20 000 Euro ist das ein wichtiger Schritt“, so der Fördervereinsvorsitzende. Er zeigte sich erfreut darüber, dass die 180 Plätze im Gartensaal fast ausverkauft waren.

Die Saratoga Seven Jazzband – in der Region bestens bekannt unter anderem von der Konzertreihe „Jazz & more“ – spielte eine bunte Mischung aus Klassikern wie „Blueberry Hill“ und „Nobody Knows You When You’re Down and Out“, eher unbekannten Songs und eigenen Titeln. Außerdem präsentierten die Musiker drei völlig neue Stücke – ein Zeichen dafür, wie wichtig ihnen der Auftritt im Schloss war.

Schon während der Stücke gab es vom Publikum lautstarken Applaus

Die Musik-Veteranen bewiesen erneut, dass sie seit zwei Jahrzehnten eindeutig die richtige Wahl für diesen Anlass sind. Die Virtuosen überzeugten mit ideal zu ihrem Genre passenden Stimmen und beeindruckender Instrumentenbeherrschung. Schon während der Stücke gab es vom Publikum lautstarken Applaus. Dieser ging nicht nur vom Fanclub der Band in der ersten Reihe aus, sondern der ganze Gartensaal lies seine Begeisterung spüren und sich von den Künstlern in das New Orleans der frühen 1920er Jahre versetzen.

In den Pausen versorgte der Förderverein die Besucher mit Catering für den guten Zweck. Die Musiker zeigten ihre Fanverbundenheit. So präsentierten sie stolz ihre Instrumente und gingen auf Fragen und Anmerkungen der Zuschauer ein.

Von Finn Kahrens