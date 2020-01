Bekommt Wolfsburg bald Lärmblitzer gegen Autoposer?

Wolfsburg

Wenn Angeber vor der Ampel zeigen möchten, wie viel PS ihr Wagen hat, lassen sie gerne den Motor aufheulen. Mit Lärmblitzern wollen die Politiker im Ortsrat Stadtmitte gegen Tuner und sogenannte Autoposer vorgehen. Statt bei zu hohem Tempo lösen diese Anlagen aus, wenn Lärmgrenzwerte überschritten werden. Das war einer von mehreren gemeinsamen Anträgen, welche die Fraktionen von Grünen, SPD und CDU auf der jüngsten Sitzung stellten.

Richtmikrofone gegen Autoposer

In Paris und im Schweizer Tessin laufen Pilotprojekte mit solchen Anlagen bereits. Nun bald auch in Wolfsburg? „Mit den Lärmblitzern sollen getunte Fahrzeuge ermittelt und Autorennen auf dem Ring unterbunden werden. Die Technik ist inzwischen soweit“, erklärte ­SPD-Fraktionssprecher Erich Schubert. Die Polizei könne den Verkehrsrüpeln nur mit punktuellen Kontrollen begegnen. Lärmblitzer dagegen sollen über Richtmikrofone erkennen, welche Autos Schallgrenzwerte überschreiten und die Fahrer automatisch ablichten. So soll Autorennen und Autoposern auf dem City-Ring Einhalt geboten werden.

Verwaltung soll den Einsatz von Lärmblitzern prüfen

Wie laut es zum Beispiel auf der Pestalozziallee werden kann, hatten die Mitglieder des Ortsrates während einer Sitzung bei geöffneten Fenstern bemerkt. „Beim letzten Mal konnten wir uns gar nicht unterhalten“, meinte Thomas Stein (PUG). Daran seien die Autobauer nicht ganz unschuldig: „Viele PS-starke Fahrzeuge haben zuschaltbare offene Auspuffrohre. Wir müssen auch an die Hersteller herantreten.“

Die Ortsmitglieder einigten sich bei einer Gegenstimme zunächst auf einen Prüfauftrag: Die Verwaltung soll ermitteln, ob der Einsatz von Lärmblitzern in Wolfsburg möglich ist und es eine Rechtsgrundlage für diese Art der Verkehrsüberwachung gibt. „Hierbei sind Erfahrungswerte anderer Städte auszuwerten.“

Bürgermeister Detlef Conradt ( SPD) ergänzte, der Ortsrat solle sich auf seinen nächsten Sitzungen gezielt mit dem Lärmaktionsplan der Stadt beschäftigen. Für die Beratungsrunde im Februar solle man außerdem Vertreter des Ordnungsamtes einladen.

Ein Countdown an der Fußgängerampel

Ein weiterer Vorschlag für Wolfsburgs Stadtverkehr waren sogenannte Countdown-Ampeln an den Fußgängerüberwegen, unter anderem an der Pestalozziallee. Eine zusätzliche Anzeige an den Ampeln soll die Sekunden bis zur nächsten Grünphase runterzählen. „Wir wollen erreichen, dass Fußgänger nicht die Geduld verlieren und bei Rot loslaufen“, erklärte Schubert den interfraktionellen Antrag.

Ein Beispiel aus Hamburg: Eine Fußgängerampel zeigt einen Countdown bis zur nächsten Grünphase an. Quelle: Christian Charisius/dpa

Grundsätzlich eine gute Idee, fand Jens Tönskötter (PUG). „Aber ich wüsste nicht, wie wir das haushaltstechnisch wuppen sollen“. Für die Umrüstung von Ampeln und deren Steuerungstechnik würden schnell sechsstellige Beträge fällig. „Wir sollten erst prüfen, welche Kosten auf uns zukommen.“

Die Mitglieder des Ortsrates beschlossen einstimmig einen etwas umformulierten Antrag: Die Verwaltung soll ermitteln, welche Ampeln für solche Countdown-Anzeigen geeignet wären und wie hoch die Kosten für die Umrüstung der Anlagen ausfallen würden.

