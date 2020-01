Bei Müller: Lampenschirm an Parkhauswand steht in Flammen

Stadtmitte

Feueralarm am Montagnachmittag mitten in der City: Gegen 16.30 Uhr brannte im Parkhaus bei Müller an der Pestalozziallee eine Wandlampe. Ein Autobesitzer alarmierte die Feuerwehr – doch die musste nicht mehr eingreifen.

Zeuge drückte Feuermelder

Der Zeuge suchte gegen 16.30 Uhr sein Auto und sah plötzlich im Treppenhaus des dritten Stocks ein Feuer: „Eine Lampe und ein Teil der Wand standen in Flammen“, berichtet er. Er habe den Feuermelder eingeschlagen: „Doch da stand ’out of order’. Also bin ich ins nächste Stockwerk gerannt und habe wieder den Feuermelder eingedrückt – aber der war auch außer Betrieb.“

Offiziell nicht in Betrieb

War er zum Glück nicht: „Wegen Bauarbeiten sind die Druckmelder noch nicht offiziell in Betrieb“, sagt Torsten Hallfahrt, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr. „Aber sie sind mit der Brandmeldeanlage gekoppelt.“ Sie seien schon „scharf geschaltet“ – doch das sehe man beim Bedienen nicht. Parallel habe übrigens auch die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst.

Retter mussten nicht eingreifen

Doch Eingreifen mussten die Feuerwehrleute nicht mehr: „Das Feuer ging von alleine aus“, so Hallfahrt. „Die Lampe hat sich atomisiert.“ Die Brandursache steht noch nicht fest.

Von Carsten Bischof