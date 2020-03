Behindertenbeirat Wolfsburg: Janine Ehrlich ist die neue Vorsitzende

Wolfsburg

Der Wolfsburger Behindertenbeirat hat eine neue Vorsitzende: Die Zügel in der Hand hält nun Janine Ehrlich. Frank Roth dankte als scheidender Vorsitzender im Rahmen der Mitgliederversammlung allen Unterstützern des vergangenen Jahres, aber auch den Aktiven im Vorstand: „Ohne Euch wäre der Behindertenbeirat nicht die Institution, die er heute ist.“

Behindertenbeirat: Gute Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg

In seinem Bericht ging Roth auf ein erfolgreiches Jahr der Interessenvertretung von behinderten Menschen und ihren Angehörigen ein. Roth: „Den Behindertenbeirat Wolfsburg bewegten im vergangenen Jahr Themen wie die Herstellung von Barrierefreiheit in Wolfsburg um echte Teilhabe zu schaffen, zum Beispiel am Schloss Fallersleben.“ Aber auch das Budget für Arbeit in der Modellregion Wolfsburg-Salzgitter, die Barrierefreiheit von Bushaltestellen, die gute Kooperation mit der WVG zur Sensibilisierung von Busfahrern seien vom Beirat behandelt worden.

Dank sprach Roth an die Wolfsburg AG aus. Und: „Die Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg hat für uns einen besonderen Stellenwert, hier wollen wir als Partner gerne weiterhin im Sinne von Betroffenen unterstützen, uns einbringen und sind auf Augenhöhe im Gespräch“, so Roth weiter.

Behindertenbeirat Wolfsburg hat einen neuen Vorstand

Mit Janine Ehrlich wählten die Mitglieder eine neue Vorsitzende. Als ihre Stellvertreter wurden Detlef Huhnholt und Yannik Spyra gewählt. Zum Schriftführer wurde wieder Dr. Kai Hüter und zum Schatzmeister Frank Roth gewählt. Als Beisitzer wurden Sabine Baumgardt, Sabine Hössel, Manuela Eltner, Ernst-Bernhard Jaensch, Siebert Kloster, Alina Konarska-Schmidt, Evelyn Kumpf-Wilke, Karin Sacher, Freddy Soika und Ina Sturm für eine zweijährige Amtszeit gewählt.

