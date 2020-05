Behelfskrankenhaus zurückgebaut: Global Inn ist wieder ein Hotel

Wolfsburg

Hotelbetrieb läuft wieder an: Die Stadt Wolfsburg und VWI als Betreiber des Hotels ließen das Global Inn Anfang zu einem Behelfskrankenhaus für Corona-Patienten umbauen. Doch die Betten wurden nicht benötigt. Daher ist das Drei-Sterne-Haus in der Innenstadt ab dem 2. Juni wieder für Reisende geöffnet. Buchungen sind ab sofort möglich.

Hoteldirektorin Melanie Runkehl-Köse und VWI-Geschäftsführer Michael Leipelt freuen sich, dass das Hotel Global Inn nach dem Pfingstwochenende den Betrieb wieder aufnehmen kann. In den Wochen zuvor wurde das Haus der Stadt kurzfristig zur Verfügung gestellt, um das Klinikum Wolfsburg im Rahmen der Corona-Pandemie bei Bedarf zu entlasten.

Behelfskrankenhaus kann schnell wieder anlaufen

„Es war und ist uns wichtig, für Wolfsburg und seine Menschen in guten wie auch in schwierigen Zeiten da zu sein. Wir sind aber auch erleichtert, dass die Räumlichkeiten nicht zum Einsatz kommen mussten und wir nach kurzer Rückbauphase wieder eröffnen können. Dabei haben Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste oberste Priorität,“ so Leipelt

Klinikumsdezernentin Monika Müller bedankt sich kurz vor der Wiedereröffnung bei Volkswagen Immobilien für die Unterstützung. „Wir sind dankbar dafür, dass uns die VWI das Global Inn schnell und unkompliziert zur Verfügung gestellt hat. Vor allem aber sind wir dankbar dafür, dass es nicht zu einer Inbetriebnahme kommen musste“, sagt Müller. Die Planungen und Investitionen seien aber keinesfalls verloren. Müller ergänzt: „Sollten wir in Wolfsburg erneut einer Pandemie oder einer heftigen zweiten Welle der Corona-Pandemie gegenüberstehen - was hoffentlich nie eintritt - könnten wir sehr schnell im Global Inn ein Ergänzungskrankenhaus anlaufen lassen.“

In einer Woche wurde das Hotel umgebaut

Die baulichen Vorbereitungen für ein Ergänzungskrankenhaus im Global Inn waren am 30. März angelaufen. In nur einer Woche wurden in Abstimmung mit dem Facility Management von VWI und Vertretern des städtischen Krisenstabs einzelne Bereiche des Gebäudes provisorisch umgebaut, Schleusen errichtet und die Zugänge für Krankentransporte mit Hilfe von Rampen ertüchtigt.

