Begeisternde musikalische Hommage an Udo Jürgens

Wolfsburg

Ein überschwänglich begeistertes Publikum im Wolfsburger Scharoun Theater erlebte am Samstag eine musikalische Hommage an Udo Jürgens, die ihrem Anspruch uneingeschränkt gerecht wurde. Auch fünf Jahre nach dem Tod des Ausnahmekünstlers ist die Faszination, die von seiner Musik ausgeht, ungebrochen. Eine sinnvolle Auswahl aus den rund 1300 Liedern für ein Konzert ist nicht einfach. Nicht so für Christian Mädler, Dramaturg des Theaters. Er beschäftigt sich wissenschaftlich und vor allem künstlerisch mit dem Lebenswerk und ist ein Spezialist in Sachen Udo Jürgens.

Neu-Interpretation statt Imitation

Auch als hervorragender Pianist und großartiger Sänger ist Mädler ihm ebenbürtig. Ein Flügel auf der Bühne und ein symbolisch am Kleiderständer hängender weißer Bademantel schaffen die Atmosphäre eines Jürgens-Konzerts. Aber Mädler imitiert ihn nicht, sondern er erweist sich als ein Interpret, der den ausgewählten Liedern eine neue, einzigartige Ausdruckskraft verleiht. Sein klangreiches Klavierspiel, seine stimmliche Wandlungsfähigkeit und die stimmige Ausführung machen den hohen musikalischen Anspruch deutlich, der sich in keine Schublade pressen lässt.

Mehr als nur Schlager

Jürgens, dem die Texte stets wichtig waren, meidet nichtssagende Allgemeinplätze und scheut sich nicht, sein inneres Engagement oder seine kritische Auseinandersetzung mit Zeiterscheinungen zum Ausdruck zu bringen. Allerdings nie mit moralischem Zeigefinger. Auch die zu Schlagern gewordenen Titel wie „Aber bitte mit Sahne“, „Ich war niemals in New York“ oder „Vielen Dank für die Blumen“ heben sich deutlich von der Tagesproduktion im Hit-Geschäft ab. „Griechischer Wein“, der einzige Schlager, der es in den deutschen Charts an die erste Stelle schaffte, wird in Mädlers Interpretation ein ergreifendes Klanggemälde. Berührend ist die erste Klavierkomposition „Valse Musette“ des zwölfjährigen Udo ebenso wie das Chanson „Mein Ziel“ aus seinem letzten Konzert in Zürich.

Neben eher leisen, nachdenklichen Liedern gibt es natürlich auch Nummern zum Mitsingen und -klatschen. Zwar nicht sehr bekannt, aber leicht zu lernen ist der Refrain zur Pausenankündigung „Kurze Unterbrechung“ mit „Schupdidup, dumidumdum, schup schupdidup“.

Zweieinhalb Stunden ohne Langeweile

Christian Mädler begeistert nicht nur als großer Interpret, sondern auch seine erläuternden und biografischen Informationen über Udo Jürgens zwischen den Gesangsstücken zeichnen ihn als humorvollen, sympathischen Moderator aus. Hätte das Konzert noch länger als zweieinhalb Stunden gedauert, alle Besucher wären geblieben. Wenigstens es gibt es noch als Zugaben die Evergreens „Bleib doch bis zum Frühstück“, „Liebe ohne Leiden“ und natürlich „Der Teufel hat den Schnaps gemacht“. Ein Abend, der eine Wiederholung fordert.

Von Heinz-Werner Kemmling