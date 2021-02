Begehrte Edelmetalle: Diebe bauen in Heiligendorf Katalysatoren aus

Heiligendorf

Die Masche geht weiter: Diebe haben in Heiligendorf am frühen Sonntagmorgen die Katalysatoren von Autos ausgebaut und sich damit aus dem Staub gemacht. Bereits im vergangenen Jahr hatte es mehrere Fälle von Katalysatoren-Klau gegeben. Die Kriminellen haben es auf die darin verbauten Edelmetalle abgesehen.

Katalysatoren aus Seat und Daimler Chrysler ausgebaut

Der aktuelle Fall ereignete sich im Ortsteil Heiligendorf. Ein Mann beobachtete um 4.25 Uhr, wie zwei unbekannte Fahrzeuge in die Rosemeyerstraße fuhren. „Mehrere Personen sprangen aus den Fahrzeugen und machten sich an einem dort abgestellten Seat Arosa zu schaffen“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge. Der Zeuge alarmierte unverzüglich die Polizei. Als die Beamten vor Ort waren, hatten sich die Unbekannten bereits aus dem Staub gemacht. Die Kommissare stellten bei genauerer Untersuchung des Seat fest, dass der Katalysator vom Fahrzeug entwendet wurde.

Mehrere hundert Meter weiter in der Meysenstraße waren dieselben Täter aktiv und entwendeten von einem dort abgestellten Daimler Chrysler ebenfalls den Katalysator. In diesem Fall liegt der Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend um 19 Uhr und Sonntagmittag um 11.45 Uhr. Der Gesamtschaden in beiden Fällen dürfte sich auf 1200 Euro belaufen. Die Ermittler hoffen darauf, dass es weitere Zeugen gibt, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (05361)-46 46 0 entgegen.

Die Zahl der Diebstähle von Katalysatoren hat zugenommen

Im vergangenen Jahr nahm die Zahl der Diebstähle von Katalysatoren zu. Darin sind Palladium, Rhodium und Platin verbaut. Bisher war die Menge zu gering, als dass sie für Ganoven interessant gewesen wäre. Doch das hat sich geändert. Die Preise für die Edelmetalle sind enorm gestiegen. Die Diebe können so allein durch die Metalle zwischen 150 und 200 Euro pro Kat erbeuten. Außerdem kommen sie verhältnismäßig leicht an ihre unter den Autos verbaute Beute. Ist der Wagen erst einmal aufgebockt, ist der Katalysator mit einer Flex schnell vom Abgasstrang gelöst. Transporter haben mitunter so viel Bodenfreiheit, dass die Täter noch nicht einmal das Fahrzeug anheben müssen, um darunter zu kriechen.

Beobachtet niemand die Täter, bleibt der Schaden gerne unbemerkt – bis der Besitzer oder die Besitzerin das Auto das nächste mal startet und sich der fehlende Kat durch laute Motorengeräusche bemerkbar macht. Zuletzt hatte es in Wolfsburg im vergangenen August mehrere Fälle von Katalysatoren-Klau gegeben.

Von der Redaktion