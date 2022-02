Bedarfsanalyse: Stadt Wolfsburg will Strategie für Wohnungsbau nachschärfen

Wolfsburg

Trotz vieler neuer Wohnungen stehen 4700 Menschen auf den Wartelisten der drei Wohnungsgesellschaften Neuland, VWI und Allertal in Wolfsburg. Auch wenn einige Namen wohl mehrfach auf den Listen auftauchen, ist die Nachfrage nach Wohnraum ungebrochen hoch. Gleichzeitig suchen aber auch 3300 Menschen nach einem freien Baugrundstück in Wolfsburg. Die Stadt will ihre Strategie Wohnbauoffensive neu ausrichten.

Ein Jahr soll die Bedarfsanalyse dauern

Dafür soll mit Experten der Bedarf analysiert werden. „Da werden wir uns das ganze Jahr für Zeit nehmen müssen“, betonte Marcel Hilbig, Leiter des Referates Strategische Planung am Dienstagabend im Strategieausschuss. Man müsse unter anderem Altersstruktur, Klimaschutz und soziale Aspekte berücksichtigen. Mehr Wohlstand und der Homeoffice-Boom habe die Nachfrage nach der Wohnfläche pro Kopf ansteigen lassen. Je nach familiärer und sozialer Situation gebe es unterschiedliche Bedürfnisse bei Ausstattung oder Lage der Wohnungen.

Nicht alle finden Abnehmer. Eine gewisse Leerstandsquote ist zwar strategisch gewollt, um Puffer für Sanierungen zu haben. Doch die Quote ist bei der Neuland auf über drei Prozent geklettert. „Wir können 400 Wohnungen auf dem Markt sofort vermieten“, erklärte Neuland-Chef Hans-Dieter Brand auf Nachfrage.

Neuland-Chef Hans-Dieter Brand: „Wir können 400 Wohnungen auf dem Markt sofort vermieten.“ Quelle: Roland Hermstein

Auch großer Bedarf für Eigenheime

Die Stadt will neben dem Geschosswohnungsbau die Häuslebauer wieder in den Blick nehmen. Diese wanderten sonst ab. „Wir haben viele Wolfsburger Familien ans Umland verloren“, bilanzierte Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU). Sein Fazit: Die Wohnbauoffensive soll zwar weiter laufen. „Wir werden aber auch manches anders machen als geplant.“ Für die Analyse will die Stadt ein Begleitgremium ähnlich dem Bündnis für Wohnen ins Leben rufen.

Vorschläge gab es viele: Jens Tönskötter (PUG) regte eine repräsentative Umfrage an. Kai Kronschnabel (CDU) forderte ein möglichst breit aufgestelltes Wohnungsangebot „für alle von arm bis reich“. Sebastian Zimmermann (Die Linke) möchte den sozialen Entwicklungsbericht in die Strategie einfließen lassen.

Grünes Licht für Erweiterung des Gewerbegebiets Warmenau

Der Strategieausschuss hat am Dienstagabend außerdem grünes Licht für das Trinity-Werk von Volkswagen gegeben: Das Gremium stimmte nach dem positiven Votum des Bau- und Planungsausschusses einstimmig für die Erweiterung des Gewerbegebietes Warmenau. Die Verwaltung betonte, die Bedenken der Ortsräte Warmenau und Brackstedt sowie Kästorf und Sandkamp würden Ernst genommen.

Warmenauer Gewerbegebiet: Die Fläche gilt als Favorit für den Neubau des Trinity-Werks. Quelle: Gero Gerewitz

Dazu gehörte die zusätzliche Verkehrsbelastung auf den Straßen. Ein Konzept solle sowohl die gewerbliche Entwicklung als auch die Bedürfnisse der Ortsteile berücksichtigen, versprach Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. Grünflächen auf dem Gebiet selbst im Übergang zu den Ortsrändern von Brackstedt, Kästrof und Kreuzheide dienten nicht nur als Ausgleichsmaßnahme für die Natur, sondern auch als Lärmschutz.

Voruntersuchungen werden wohl bis Herbst dauern

In der Sache waren sich alle einig: Das Projekt Trinity habe eine herausragende Bedeutung und sei eine Chance für Wolfsburg, so Kai Kronschnabel von der CDU. Sabah Enversen von der SPD schloss sich an.

Die wichtigste Frage der Politiker: Wann kann der Auslegungsbeschluss erfolgen? Früher als September werde es wohl nichts wegen der umfangreichen Voruntersuchungen zu Umwelt, Schallschutz und Grundwasser, erläuterte Silke Lässig von der Verwaltung. Aber: „Das Thema hat in der Verwaltung höchste Priorität“, betonte Weilmann. Man führe tagtäglich Gespräche mit VW auf allen Ebenen.

Von Christian Opel