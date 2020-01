Baustopp bei der DRK-Kita: Kinder warten auf ihre neuen Räume

Wolfsburg

Umzug auf unbestimmte Zeit: Die Kinder der DRK-Kita in Westhagen werden derzeit in der ehemaligen AWO-Kita im Stralsunder Ring betreut. Ihre angestammten Räume in der Rostocker Straße werden nämlich gerade umgebaut. Doch größere Schäden sorgen für einen Baustopp.

Seit über einem Jahr läuft der Umbau bereits. Doch zurzeit passiert gar nichts auf der Baustelle. Denn während der Sanierungsarbeiten seien größere Schäden an der Heizungsanlage und der Fußbodenheizung festgestellt worden, teilte die Stadt mit.

Stadt Wolfsburg und DRK erläutern Bauverzögerung

„Um die Schäden zu beheben, musste der gesamte Estrich im Gebäude entfernt werden“, sagte Stadt-Sprecherin Monia Meier. Deshalb seien die Arbeiten an den technischen Gewerken wie Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektronik laut Mitteilung noch nicht angefangen worden. Zudem werde der Innenausbau und die Neugestaltung des Außengeländes angepasst. „Die Maßnahmen in diesen Bereichen werden derzeit aufgrund der geänderten Gegebenheiten neu geplant“, betonte Meier.

Kinder der DRK-Kita warten auf genauen Zeitplan

Die drei Kita-Gruppen müssen daher wahrscheinlich noch längere Zeit auf die neuen schicken Räume warten. Denn ein Zeitplan für die noch ausstehenden Arbeiten werde innerhalb des ersten Quartals 2020 erstellt. Und erst anschließend können die Arbeiten wieder aufgenommen werden.

Defekte Heizung und Schimmel im Familienzentrum in Westhagen

Im vergangenen Jahr wurde die problematische Lage des DRK-Familienzentrums deutlich. Bei einer Sitzung des Ortsrates präsentierte Christoph Andacht, Abteilungsleiter im Gebäudemanagement von Kitas und Schulen, die Schäden am Gebäude. Bei einem Erweiterungs-und Modernisierungsvorhaben der Kita sei festgestellt worden, dass der Wintergarten nicht mehr zu reparieren ist.

Zudem fiel mehrfach die Heizung aus, Wasser versickerte und führte zu einer Schimmelbelastung der Mineralwolle. An einem Neubau des Wintergartens, sowie einem neuen Fußboden und Heizungsanlage führte kein Weg vorbei. Die Gesamtkosten wurden auf rund 650.000 Euro geschätzt.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig