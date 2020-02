Detmerode: Deshalb liegt der XXL-Kran auf dem Boden

Detmerode

Starke Windböen verzögern die Bauarbeiten mit dem XXL-Kran an den Hochhäusern Don Camillo und Peppone in Detmerode immer wieder. Derzeit liegt der rund 90 Meter hohe Kran sogar mit der Spitze am Boden. Befürchtungen, der Kran sei nach einen Sturm umgekippt, kann die Neuland aber entkräften. „Auf der Baustelle ist nichts passiert“, sagt Neuland-Sprecherin Janina Thom. Der Kran sei als Vorsichtsmaßnahme „zusammengeklappt“ worden.

Auf der Baustelle werden derzeit die beiden Hochhäuser saniert

Dies sei bereits an sieben Tagen der Fall gewesen, weshalb sich die Bauarbeiten bei Don Camillo und Peppone verzögern. Auf der Baustelle werden derzeit die beiden Hochhäuser saniert, der Spritz-Asbest zwischen den Stockwerken wird entfernt. Die Neuland geht davon aus, dass die Arbeiten an den Hochhäusern noch etwa ein Jahr andauern.

Mit dem rund 90 Meter hohen und 250 Tonnen schweren Kran sollen Fassadenteile an den Hochhäusern abgetragen werden. Schon gleich zu Beginn der Arbeiten machte das Sturmtief „Sabine“ den Bauarbeitern einen Strich durch die Rechnung: „Eigentlich sollte der Kran am 7. Februar aufgestellt werden, der starke Wind machte das jedoch unmöglich“, sagt Thom. Erst vier Tage später konnten der Kran in Betrieb genommen werden. Und auch die aktuelle Wetterlage erschwert die Bauarbeiten. „Der Kranführer entscheidet täglich, ob der Kran ausgefahren wird“, so Thom. Ein Windmessgerät am Kran gebe Auskunft über die Windstärke.

Auf der Hochhausbaustelle in der Dessauer Straße in Westhagen zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch dort kann der Kran bei starkem Wind nicht eingesetzt werden und wurde deshalb zusammengeklappt.

Von Nina Schacht