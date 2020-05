Parkhaus-Sanierung: Ein Rundgang über die Baustelle

Wolfsburg

Der Beton hat tiefe Löcher und klingt hohl – seit den 1970er-Jahren sind die Autos über ihn durch das Parkhaus am CongressPark gerollt, jetzt muss er dringend raus. Die Stadt saniert deshalb seit Anfang April die Spindel vom zweiten bis ins vierte Obergeschoss. In den kommenden Tagen betonieren die Arbeiter den ersten Abschnitt.

Stahl sichert Tragfähigkeit

In der Spindel brechen die Arbeiter den alten Beton jeweils halbseitig ab. In der oberen Etage klaffte am Mittwoch daher ein tiefes Loch an der Stelle, an der normalerweise die Fahrbahn wäre. Eine Etage tiefer besteht sie aktuell aus einem stählernen Geflecht. Der sogenannte Bewehrungsstahl bildet das Fundament der späteren Auffahrt: „Der Stahl gibt dem Beton Zugfestigkeit“, erklärt Projektleiter Frank Henze vom Geschäftsbereich Hochbau der Stadt. Der Stahl sorgt dafür, dass der Beton die Fahrzeuge gut tragen kann.

Zweite Seite folgt im Juni

Im nächsten Schritt gießt die zuständige Firma neuen Beton über das Stahlgerüst. Mitte Juni soll der Beton ausgehärtet sein, so dass die Sanierung der zweiten Seite beginnt. Sie verläuft nach dem gleichen Schema. Der einseitige Abriss sorgt auch dafür, dass weiterhin Autofahrer das Parkhaus nutzen können. Aktuell ist der Verkehr jedoch nur in eine Richtung möglich, eine Ampel regelt die Ein- und Ausfahrt. Eine Millionen Euro sind für die Sanierung der Spindel angesetzt, die Arbeiten sollen im September abgeschlossen werden. Derzeit liegen sie so gut im Zeitplan, dass die Baustelle zum Presserundgang mit der Stadt und dem zuständigen Ingenieurbüro verwaist war.

Die Parkhaus-Sanierung in Bildern:

Zur Galerie Die WAZ hat sich die aktuelle Situation im Parkhaus am CongressPark bei einem Baustellenrundgang angeguckt. Derzeit saniert eine Firma den ersten Teil der Spindel zum Ein- und Ausfahren.

Für die Bauarbeiten an der Spindel erwies sich die Corona-Pandemie sogar als Vorteil. Der Grund: Durch die Sanierung der Spindel fallen Parkplätze weg. „Wenn im CongressPark reguläre Veranstaltungen stattgefunden hätten, wäre es eng geworden“, berichtet Henze.

Sanierung der Parkplätze geplant

Die Ein- und Ausfahrspindeln im dritten und vierten Obergeschoss des maroden Parkhauses sind bereits seit zwei Jahren gesperrt. Projektleiter Henze ist deshalb froh, dass die Arbeiten jetzt so gut laufen: „Wir haben lange darauf gewartet, dass wir endlich den Bereich der Spindel anfassen können.“ Denn: Die Sanierung der Spindel ist Teil eines Mammutprojektes. Das Parkhaus ist in großen Teilen sanierungsbedürftig, neben dem porösen Beton sorgten in der Vergangenheit bereits uralte Leitungen, eine miserable Haustechnik und herabtropfende Flüssigkeiten auf den Parkflächen für Probleme.

Wenn die Arbeiten an der Spindel abgeschlossen sind, soll daherdie Sanierung der Parkflächen folgen. Insgesamt ist eine Bauzeit von vier Jahren vorgesehen. „Wir schaffen die Infrastruktur für die weiteren Maßnahmen“, fasst Henze zusammen.

Von Melanie Köster