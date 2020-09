Wolfsburg

Es geht wieder ein Stück voran auf der Baustelle der Hochhäuser Don Camillo und Peppone in Detmerode. Die beiden 13 und 23 Stockwerke hohen Wohntürme werden derzeit im Auftrag der Neuland aufwendig saniert. Die Fassaden wurden jetzt mit einem Trapez-Blech verkleidet, damit die Innenarbeiten auch bei Wind und Regen vorangehen können und die Grundsubstanz der Gebäude geschützt wird.

Zuvor wurden die Balkone der Hochhäuser entfernt. Die Trapezblech-Verkleidung wird voraussichtlich noch einige Wochen an den Gebäuden zu sehen sein. „Der Rückbau erfolgt in Abhängigkeit mit der Erstellung der Balkonkonstruktion und dem Fenstereinbau“, sagt Neuland-Pressesprecherin Janina Thom. Weitere Arbeiten,

Baustelle in Detmerode: Don Camillo und Peppone werden mit Blechen verkleidet. Quelle: Roland Hermstein

die darauf folgen, sind die Schadstoffsanierung und der Teilrückbau von Don Camillo. Im Moment werden im Hochhaus Peppone Strom- und Heizungsleitung sowie Sanitätsleitungen erstellt. Gleichzeitig finden Maurerarbeiten statt.

Danach sollen Gründungsarbeiten und Rohbauarbeiten im Treppenhaus und an der Balkonkonstruktion vorgenommen werden. Im Inneren gehe es weiter mit Trockenbau- und Putzarbeiten, so Thom. Die Asbestarbeiten in Peppone sind bereits abgeschlossen. Voraussichtlich im Dezember soll das auch bei Don Camillo der Fall sein.

Umweltminister besuchte die Baustelle

Don Camillo und Peppone werden bis 2023 saniert und bieten dann Raum für 210 neue und moderne Wohnungen. Von den Bauarbeiten an den höchsten Gebäuden Wolfsburgs hatte sich jüngst Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ein Bild gemacht. Der Minister hob die Bedeutung der Sanierung hervor, bei der zwei das Stadtbild prägende und auch geschichtliche Gebäude so saniert würden, dass man es schaffe, einen hervorragenden Energiestandard zu erreichen.

Von Nina Schacht