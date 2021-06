Wolfsburg

Diese Aktion hat etliche Autofahrer sicher überrascht: Auf der Braunschweiger Straße in Höhe der Kreuzung zum Klinikum war am Dienstagmorgen ein Walzfahrzeug im Einsatz und besserte den löchrigen Asphalt an dieser Stelle aus. Zahlreiche Autofahrer schlängelten sich durch die Baustelle – von Warnhinweisen keine Spur...

Ein Straßenbau-Mitarbeiter erklärte, dass die Schäden umgehend ausgebessert werden mussten. „Es ist eine Gefahrenstelle, daher müssen wir so schnell wie möglich reagieren“, so ein Mitarbeiter zur WAZ. Die sechs Mitarbeiter besserten einige Stellen auf der Fahrbahn aus, doch nicht alle Schäden wurden behoben.

Autofahrer können den Asphalt nach den Arbeiten überfahren

Die Autofahrer, die in Richtung Innenstadt fuhren, hatten Glück: Sie sahen von Weitem die großen Einsatzfahrzeuge und konnten demnach frühzeitig bremsen und die Fahrbahn wechseln. Die Autos, die aus Richtung Klinikum kamen, waren vermutlich von den Einschränkungen überrascht. Sie schlängelten sich an der Walze vorbei und mussten hoffen, dass sie während der Grünphase abbiegen konnten.

So wurde die Braunschweiger Straße ausgebessert – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Auf der Braunschweiger Straße fuhr eine kleine Walze und zusätzlich standen drei große Fahrzeuge in der Nähe. Die Mitarbeiter haben die Straße an einigen Stellen mit Asphalt ausgebessert.

Um die löchrigen Stellen auszubessern, wurde 160 Grad heißer Asphalt eingesetzt. Dennoch sei das Überfahren der frischen Bitumenschicht kein Problem, erklärte ein Mitarbeiter. Die Walze drücke den Asphalt in die Löcher und gleichzeitig werde er mit Wasser sofort abgekühlt. „Die Autofahrer müssen sich keine Sorgen um ihre Reifen machen“, betonte er.

In Wolfsburg werden noch mehr Straßen ausgebessert

Die kleine Walze war sowohl auf der Kreuzung als auch stadtauswärts im Einsatz – und sie hat wohl noch mehr zu tun. „Wir sind heute noch auf mehreren Straßen in Wolfsburg unterwegs“, hieß es von Seiten der Straßenbaufirma.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig