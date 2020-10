Baustelle in Detmerode: Neuland verlost Fahrten mit dem Baukran

Wolfsburg

Die Neuland saniert mit Don Camillo und Peppone in Detmerode Niedersachsens höchste Wohngebäude. Einen spektakulären Blick über Wolfsburg ermöglicht die Wohnungsgesellschaft jetzt den Gewinnern einer Verlosung – bei vier halbstündigen Kranfahrten mit dem Baukran an der Baustelle.

Am Freitag, 16. Oktober, können sich insgesamt acht Personen selbst ein Bild von den Bauarbeiten machen. Der Kranfahrer bringt die vier Gewinner und jeweils eine Begleitperson sicher auf über 60 Meter Höhe. Von dort können die Gewinner einen atemberaubenden Blick über Wolfsburg genießen, einmalige Erinnerungsfotos schießen und erfahren Wissenswertes über das Bauprojekt.

Wer an der Verlosung teilnehmen will, muss eine E-Mail an unternehmenskommunikation@nld.de schreiben und verraten, wer als Begleitung zur Kranfahrt mit darf und warum gerade sie gewinnen sollen. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 14. Oktober (23.59 Uhr).

Die Fahrten finden vorbehaltlich guten Wetters am 16. Oktober in der Zeit von 14 bis 16 Uhr statt. Aus Sicherheitsgründen ist die Fahrt ausschließlich für Personen ab 18 Jahren möglich. Die Fahrt wird von einem erfahrenen Mitarbeiter begleitet. Zum Schutz vor Corona gilt Maskenpflicht während der Fahrt. Es erfolgt eine Sicherheitseinweisung und es wird festes Schuhwerk benötigt. Die Neuland macht dabei Fotoaufnahmen für interne und externe Werbezwecke.

