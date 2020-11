Wolfsburg

Zwischen Detmerode und Westhagen wird derzeit die Schalung für die neue Fußgängerbrücke über die Braunschweiger Straße aufgebaut. Die Holzkonstruktion bildet die Form, in die später der Beton für das eigentliche Bauwerk gegossen wird. „Zurzeit werden die Schalungen für die beiden Widerlager aufgestellt“, erklärte ein Stadtsprecher auf Anfrage. Die Widerlager sind massive Baukörper, die den Überbau tragen. „Teilweise wird auch schon mit den Arbeiten am Überbau begonnen“, sagte der Sprecher. In den kommenden Tagen soll der Bewehrungsstahl eingebaut werden, der dem Beton später die nötige Zugfestigkeit verleiht.

„Die Arbeiten sind voll im Zeitplan. Coronabedingt treten kleinere Lieferschwierigkeiten auf, diese können jedoch durch Veränderungen der Arbeitsabläufe bisher kompensiert werden“, so der Stadtsprecher weiter. „Die weiteren Auswirkungen der Pandemieentwicklung bleiben aber abzuwarten.“

Anzeige

Bildergalerie – so sieht es derzeit auf der Baustelle aus:

Zur Galerie Die Bauarbeiten für die neue Fußgängerbrücke über die Braunschweiger Straße liegen im Zeitplan. Derzeit werden Schalungen für die Widerlager errichtet.

Die Autofahrer halten sich offenbar ans Tempolimit

Die Geschwindigkeit ist in Höhe der Baustelle auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert. Mitte September mahnte die Stadt die Autofahrer, sich an das Tempolimit zu halten, um die Arbeiter auf der Baustelle nicht in Gefahr zu bringen. Inzwischen hat sich der Verkehr offensichtlich eingependelt. „Nach anfänglichen Auffälligkeiten hat sich die Gefährdungslage aufgrund des Geschwindigkeitsniveaus für die Ausführenden derzeit auf ein Normalmaß reduziert, sodass bisher von Kontrollen im Baustellenbereich abgesehen wurde“, sagt der Stadtsprecher. Bisher. Denn am Donnerstagmorgen stand im Baustellenbereich offensichtlich eine Radarfalle. Auch wurden bereits Anzeigetafeln installiert, die künftig aufs aktuelle Tempo hinweisen sollen.

Stop-Regelung aus Richtung Detmerode

Die Fahrbahn der Braunschweiger Straße wurde auf die Detmeroder Seite verschwenkt. Verkehrsteilnehmer tun also gut daran, den Fuß vom Gas nehmen, sonst kann es insbesondere in Höhe der verkürzten Auffahrt von Detmerode in Richtung Innenstadt knifflig werden. Autofahrer müssen dort an einem Stop-Schild auf freie Fahrt warten, die Sicht auf die Braunschweiger Straße ist durch Baken und Leitplanken eingeschränkt. Bislang funktioniert die Verkehrsführung nach Ansicht der Stadtverwaltung ohne Probleme. Bekannt sei bisher lediglich ein Verkehrsunfall, weil das STOP-Schild bei Detmerode ignoriert wurde.

Die Brücke in Detmerode wurde im Oktober 2015 wegen Einsturzgefahr abgerissen. Der Spatenstich für den Neubau wurde Ende Juli gesetzt. er soll im Spätherbst 2021 abgeschlossen werden. Die Stadt informiert auf der Seite www.wolfsburg.de/zusammenruecken über den Baufortschritt.

Lesen Sie auch

Von Christian Opel