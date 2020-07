Wolfsburg

Das nächste XXL-Bauprojekt in Wolfsburg nimmt Gestalt an: Die zweite Fahrspur der Autobahnbrücke der A39 wird gebaut. Die Arbeiten dafür haben am Freitagnachmittag begonnen. Dafür wurde die Heinrich-Nordhoff-Straße und die Wolfsburger Landstraße (L 312) in beide Richtungen gesperrt. Der Grund: Zwei riesige Kräne wurden aufgebaut. Sie sind notwendig, um sieben Stahlträger zu bewegen.

Rund 15 Mitarbeiter bauen die Kräne, einen 300-Tonner und einen 500-Tonner, auf. Die Gegengewichte für die Kräne wurden auf Lastkraftwagen angeliefert. Noch in der Nacht auf Samstag werden sieben Stahlträger mit Tiefladern angeliefert. „Da es sich um Schwerlasttransporte handelt, werden die Betonträger nachts angeliefert“, so Polier Ingo Lorenz.

Auto- und Radfahrer ignorieren Absperrung und fahren in die Baustelle

Für die Baustelle wurde die Heinrich-Nordhoff-Straße und die Wolfsburger Landstraße (L 312) am Freitag gesperrt. Die Sperrung soll am Sonntag, 2. August, gegen 17 Uhr wieder aufgehoben werden. Das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Besonders ärgerlich: Bereits kurz nach dem Einrichten der Absperrung fuhren Auto- und Radfahrer durch die Baustelle. „Das erhöht das Unfallrisiko“, so Lorenz. Autofahrer seien sogar durch die abgesperrte Autobahnzufahrt gefahren –und auch Fußgänger ignorierten die Hinweise.

Diese Straßen sind gesperrt

Auch auf der A 39 ist der Hauptfahrstreifen in Richtung Süden am 1. August von 7 Uhr bis etwa 9.30 Uhr gesperrt. Ansonsten fließt der auf der A 39 weiterhin zweistreifig je Fahrtrichtung auf eingeengten Fahrstreifen über die neue östliche Brückenhälfte. Nicht möglich ist jedoch ein Abfahren an der Anschlussstelle Wolfsburg-West von der A 39 aus Richtung Süden kommend in Richtung Fallersleben. Das gilt auch für das Abfahren von der A 39 aus Richtung Norden kommend in Richtung Wolfsburg-Zentrum. Die Auffahrt aus Fallersleben kommend auf die A 39 in Richtung Norden ist in der Anschlussstelle ebenfalls gesperrt. Aus Richtung Wolfsburg-Zentrum kommend ist eine Auffahrt auf die A 39 nach Süden nicht möglich. Umleitungen werden jeweils ausgeschildert.

Das ist der Zeitplan

Die Brücke wird erneuert, weil das alte Bauwerk marode war. Der Neubau begann im Janauer 2019. Ende diesen Jahres sollen die Arbeiten beendet sein. Parallel wird die benachbarte Mittellandkanalbrücke instandgesetzt.

Von Nina Schacht