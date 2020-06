Baustelle Dresdener Ring: Baustelle wandert, Verkehr wird umgeleitet

Westhagen

Der Umbau des Dresdener Rings / Ecke Halberstädter Straße und Stralsunder Ring befindet sich im Zeitplan, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Die Verkehrsführung in diesem Bereich wird übersichtlicher gestaltet. Gleichzeitig findet eine Aufwertung der Grünflächen rund um den Fußgängertunnel statt. Ab Mittwoch, 24. Juni, wandert die Baustelle und die Verkehrsführung ändert sich.

Die Umbauarbeiten auf der Straßensüdseite, dem ersten von insgesamt vier Abschnitten, sind nahezu beendet. Vor dem Hintergrund wird die Baustelle am Mittwochmorgen auf die Nordseite des Rings wechseln. Der Verkehr wird anschließend durch die fertig gestellte südliche Fahrgasse in Richtung Westen geführt, also entgegen der späteren Fahrtrichtung.



Der Fußweg auf der Straßensüdseite steht der dann ab der kommenden Woche wieder zur Verfügung. Das gilt allerdings noch nicht für den Zebrastreifen. Die neue Querung des Dresdener Rings kann frühestens nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts geöffnet werden. Das Gesamtprojekt liegt gut im Zeitplan, teilt die Stadt mit.

Wichtig: Ab Mittwoch kann die nördliche Haltestelle Halberstädter Straße nicht mehr angefahren werden. Die WVG bitte die Fahrgäste, auf die Haltestellen Weimarer Straße und Stralsunder Ring auszuweichen. Betroffen von der Sperrung sind die WVG-Linien 201, 211 und 213 sowie die Schulfahrten der Linien 203, 204 und 231. Außerdem fährt die Schulfahrt der Linie 203, die um 7.06 Uhr an der Haltestelle Großer Winkel in Sülfeld startet, die Haltestellen Astrid-Lindgren-Schule und Eisenacher Straße nicht an. Dafür wird die Haltestelle Stralsunder Ring bedient.Die südliche Haltestelle Halberstädter Straße kann weiterhin nicht angefahren werden und die Linien 201, 211 und 212 verkehren weiterhin über die Umleitungsstrecke

Das 1,8 Millionen Euro teure Projekt wird noch in diesem Jahr fertiggestellt.

