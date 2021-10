Lehre

Mitten im Niemandsland der Gemarkung Lehre an der Boimstorfer Straße startete am Montag offiziell ein wahrhaft wegweisendes Projekt. Es geht um eine Bahnstrecke von gerade einmal 21 Kilometern zwischen Wolfsburg und Braunschweig. Doch der zweigleisige Ausbau des Nadelöhrs „Weddeler Schleife“ könnte sich positiv auf den Zugverkehr auswirken, und zwar deutschlandweit. Das hat zwei Gründe.

Der erste Grund: Die Ausweichstrecke ist ein kleines, aber wichtiges Puzzle-Teil für die künftige Entlastung des Bahn-Knotenpunkts Hannover – denn es eröffnet neue (Um-)Wege für Züge, die dort nicht wie gewohnt weiterkommen. Und der zweite: Ein extra für dieses Vorhaben geschaffener Fonds könnte weiteren, ähnlichen Projekten bei der Finanzierung helfen. Deshalb kam nicht nur Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann auf die Bahn-Baustelle, um gemeinsam mit Detlef Tanke vom Regionalverband den Spaten zu schwingen. Bahn-Vorstand Ronald Pofalla und der Parlamentarische Staatssekretär von Verkehrsminister Andreas Scheuer, Enak Ferlemann, gaben sich am Montag ebenfalls die Ehre.

Zahlen und Fakten Ziel: Zweigleisiger Ausbau Kosten: 150 Millionen Euro Davon: Bund 130 Millionen, Land Niedersachsen und Regionalverband je 10 Millionen Geschätzter Materialverbrauch: 38 800 Meter Schiene, 32 000 Schwellen, 300 Oberleitungsmasten Streckenlänge: 21 Kilometer Bereich: zwischen Weddel und Wolfsburg/Fallersleben Planungsbeginn: ursprünglich Beginn der 1990er Jahre, 2017 wieder aufgenommen Baustart: 29. Oktober 2021 1. Bauabschnitt (2021/22): Strecke Weddel-Lehre 2. Bauabschnitt (2022/23): Strecke Lehre-Sülfeld Streckenfreigabe: Ende 2023 (geplant)

Mehr als 30 Jahre hat es gedauert, bis die Bauarbeiten endlich beginnen konnten. Es fielen in dieser Zeit nicht nur nette Worte während der Verhandlungen zwischen Bund, Land, Bahn und Region. Kurz vor dem Spatenstich konnten sich jetzt aber alle Beteiligten gegenseitig gar nicht genug danken und loben. Nur die Vertreter und Vertreterinnen der Gemeinde Lehre vergaßen nicht, nochmal kritisch darauf hinzuweisen, dass sie dem Enno auch nach dem zweigleisigen Ausbau erstmal nur hinterherwinken können – denn ein zusätzlicher Haltepunkt ist bisher nur in Wolfsburg am Tor Sandkamp vorgesehen.

Bekommt Lehre einen Haltepunkt?

Der Lehrsche Gemeindebürgermeister Andreas Busch hatte schon mehrfach kritisiert, dass der Bahnhof in Lehre nicht wiederbelebt werden soll. „Aber wir bleiben optimistisch, dass der Regionalverband noch einen Weg finden wird – und wir wollen das Projekt natürlich nicht gefährden“, sagte er.

Zugausfälle – Straßensperrungen – Baulärm Voraussichtlich bis Ende Juli 2022 ist die Landesstraße 321/Wettmershagener Straße bei Sülfeld im Bereich der Eisenbahnbrücke voll gesperrt. Eine Umleitung führt über die Kreisstraße 73 und Landesstraße 292 (ausgeschildert). Bis Oktober 2022 bleibt voraussichtlich die Brücke auf dem Wirtschaftsweg Schacht II in Ehmen über die Bahnstrecke noch gesperrt. Zudem ist auch auf Wirtschaftswegen mit Baustellenverkehr zu rechnen, denn Materialien werden sowohl auf dem Gleis als auch über Straßen angeliefert. Zeitweise werden auch Nachtbauarbeiten nötig. Für Fragen zum Thema Imissionen (Baulärm) hat das Ingenieurbüro PTB montags bis freitags eine Hotline eingerichtet. Zwischen 8 und 15 Uhr ist dort Mitarbeiter Guido Leue unter der Nummer 0171/650 0923 erreichbar. Streckensperrungen im Zugverkehr gibt es planmäßig jetzt – vom 29. Oktober bis 11. Dezember – im Jahr 2022 vom 13. bis 20. Mai, 15. bis 22. Juli und 4. November bis 9. Dezember sowie vom 23. Juni bis 4. August 2023. Zugausfälle, Umleitungen und Ersatzverkehr gibt es auf den Linien des RE 50 (Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim) und RE 30 (Hannover-Gifhorn-Wolfsburg) sowie im Fernverkehr beim ICE 12 (Berlin-Frankfurt-Schweiz) und beim ICE 13 (Berlin-Frankfurt/Main Flughafen). Für den Nahverkehrszug Enno wurde ein Ersatzverkehr mit drei Buslinien eingerichtet: normal (Wob Hauptbahnhof – Fallersleben/Hafenstraße – Weddel/Bauernstraße – Braunschweig Hauptbahnhof), schnell (hält nicht in Weddel, dafür zusätzlich am Messerweg Braunschweig) und extra schnell (hält weder in Weddel noch in Fallersleben). Detaillierte Auskünfte gibt es auf den Internet-Info-Seiten vom Regionalverband, von Deutscher Bahn und Enno.

Das wollte eigentlich niemand. Trotzdem, so bemerkte Detlef Tanke, Chef des Regionalverbands Großraum Braunschweig, stand man sich über Jahrzehnte sozusagen selbst im Weg. Tanke forderte weniger Bürokratie und nannte das „mehr Fehlerwahrhaftigkeit“. Es könne nicht sein, dass eine einzelne Passage auf einer einzigen Seite inmitten von fast 30 Aktenordnern ein ganzes Projekt kippt, sagte er. Da seien Juristen gefragt. Gutachten und Mitbestimmung dürften aus seiner Sicht nicht so stark aufschiebende Wirkung haben. Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann sagte: „Mit dem Baustart haben wir gezeigt, dass wir schneller werden können. Das sind ermutigende Signale für die Bundesrepublik.“

Dr. Bernd Althusmann sieht „ermutigende Signale für die gesamte Bundesrepublik“. Quelle: Britta Schulze

Es geht um eine Menge Geld – von 120 Millionen Euro war noch vor einigen Jahren die Rede, jetzt gehen die Planer von 150 Millionen Euro aus. Obwohl Fachleute mit 30 bis 50 Prozent mehr Fahrgästen im Nahverkehr rechnen, sobald das zweite Gleis einen 30-Minuten-Takt im Nahverkehr ermöglicht, würden diese Mehreinnahmen die Kosten bei weitem nicht decken. Deshalb war die Politik gefragt, die Verlagerung von der Straße auf die Schiene zu fördern. Ronald Pofalla, DB-Infrastruktur-Vorstand, lieferte den Abgeordneten im Bundestag Argumente, die er beim Spatenstich nochmal wiederholte: Der Ausbau der Weddeler Schleife stärke den Güter- und Fernverkehr und sorge als Umleitungsstrecke für mehr Pünktlichkeit und Stabilität im deutschen Schienennetz.

„Wir haben die Ausweichstrecken in den letzten 30 Jahren vernachlässigt“, gestand Enak Ferlemann vom Bundesverkehrsministerium ein, „wir haben gelernt“. Die Region Wolfsburg-Braunschweig bezeichnete er als „Wachstums-Lokomotive für ganz Deutschland“. An die Mitarbeitenden und das Management der Deutschen Bahn gewandt, die den Bau jetzt in die Hände nimmt, sagte er abschließend: „Bleiben Sie schön im Zeit- und Kostenrahmen.“

Von Andrea Müller-Kudelka