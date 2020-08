Wolfsburg

Die Bauarbeiten an der Braunschweiger Straße für die neue Fußgänger- und Radwegbrücke zwischen Westhagen und Detmerode haben am Montag begonnen. Pendler sollten also ab jetzt etwas mehr Zeit einplanen. Während der Bauarbeiten gilt dort künftig Tempo 50, zeitweise kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Was auf den ersten Blick kurios erscheint: Die Straßenbeleuchtung wird abgeschaltet, damit sich Autofahrer in der Baustelle besser zurechtfinden.

Die Fahrbahn der Braunschweiger Straße wird in Richtung Detmerode verschwenkt

Am Morgen begann die Einrichtung der Baustelle in Höhe des Rasthofes. Die Fahrbahn wurde teilweise gesperrt und Baken aufgestellt. Die eigentlichen Bauarbeiten für die Brücke sollen auf Westhagener Seite beginnen, dafür muss vorher die Fahrbahn der Braunschweiger Straße in Richtung Detmerode verschwenkt werden. Der Verkehr soll in Richtung Stadt zweispurig über die Fahrstreifen der Raststätte geführt werden, Autofahrer stadtauswärts über die Gegenfahrbahn.

Bildergalerie von den Arbeiten auf der Baustelle:

Fußgänger und Radfahrer sollen die Baustelle passieren können, müssen aber während der Einrichtung der Baustelle in den nächsten Wochen zunächst Umleitungen in Kauf nehmen. Außerdem sollten Radler prüfen, ob ihre Beleuchtung funktioniert, denn in Höhe der Baustelle bleibt es nachts künftig duster.

Die Straßenbeleuchtung wird zwischen Bushaltestelle Rabenberg und A 39 abgeschaltet

Ab Montag wird die Straßenbeleuchtung zwischen Bushaltestelle Rabenberg und A 39 abgeschaltet. Nur die Ein- und Ausfädelspuren am Detmeroder Kreuz und die Bushaltestellen bleiben beleuchtet. Laut der Stadt sollen sich die Augen der Autofahrer so bis zum Eintreffen an der Baustelle an die Dunkelheit gewöhnen. „Die Verkehrsregelung und Absperrung, insbesondere Leitbaken und Warnleuchten, innerhalb der Baustelle können gut wahrgenommen werden und der Verkehrsführung kann leichter gefolgt werden“, heißt es auf der Internetseite www.wolfsburg.de/zusammenruecken.

Übersicht der Baumaßnahmen: Insgesamt werden im Zuge des Brücken-Neubaus auch 1,1 Kilometer Radwege zwischen Westhagen und Detmerode erneuert. Quelle: Stadt Wolfsburg

Auf der Website informiert die Stadt über den Baufortschritt. Eine Karte erklärt zum Beispiel, welche Radwege im Zuge des Brückenbaus erneuert werden. Auch zwei Traversen an der Braunschweiger Straße sollen auf die Baustelle aufmerksam machen, was die PUG-Ratsfraktion als Geldverschwendung monierte. Die Stadt hingegen betont, dass die Aufsteller vergleichsweise wenig kosteten und auf die Info-Webseite aufmerksam machten.

Von Christian Opel