Baustart für Berliner Haus: Büroturm und neues Hotel kommen

Wolfsburg

Nach mehrjähriger Verzögerung sollen im Februar die Bauarbeiten für das „Berliner Haus“ auf dem ehemaligen Billen-Grundstück neben der Berliner Brücke starten. Das ehrgeizige Immobilienprojekt ist inzwischen noch eine Nummer größer geworden. Es sieht neben den bereits bekannten Plänen für ein zwölfgeschossiges Bürogebäude außerdem den Neubau eines Hotels mit 260 Zimmern auf sieben Geschossen vor.

Für das Projekt haben die Investoren Falk und Cord Hecker, die Chefs der benachbarten Fachmarkt-Kette „ Auto plus“, die ABG Real Estate Group als Partner gewonnen. Die gemeinsame Projektgesellschaft Berliner Haus GmbH hatte 2018 das Grundstück An der Vorburg/Maybachweg mit einer Gesamtfläche von etwas mehr als 22.000 Quadratmetern erworben. „Wir freuen uns, mit dem Berliner Haus eine außergewöhnliche stadtbildprägende Immobilie am prosperierenden Standort Wolfsburg gemeinsam mit unserem Partner zu realisieren“, sagt Ulrich Höller, geschäftsführender Gesellschafter der ABG.

Das Billen-Gelände – hier wird das Berliner Haus gebaut:

Zur Galerie Im Februar soll der Startschuss für das Neubauprojekt „Berliner Haus“ auf dem früheren Billen-Gelände in Wolfsburg fallen. Die neuen Pläne sehen neben einem Bürogebäude auch ein Hotel mit 260 Betten vor.

Unter Federführung der ABG wurde das Projekt Berliner Haus noch einmal weiterentwickelt: Auf dem derzeit brach liegenden Grundstück sollen bis 2022 nicht nur ein Bürogebäude mit zwölf Vollgeschossen und rund 6500 Quadratmetern Mietfläche entstehen, sondern auch ein Hotel mit sieben Geschossen und 260 Zimmern zusammen mit 190 Stellplätzen. Hotelmieter wird „Ninety Nine Hotels“, eine expandierende Tochter der Centro Hotel Group in Hamburg, deren Geschäftsprinzip „Designhotel zu attraktiven Preisen“ lautet. „ Wolfsburg kann sich darüber freuen, neben den Designer Outlets bald eines der ersten Designer-Budget-Hotels am Platz zu haben“, sagt Falk Hecker, Geschäftsführer der Hecker GmbH.

Preiskampf in der Hotelbranche

In der Hotelbranche werden die Pläne angesichts der teilweise problematischen Bettenauslastung in Wolfsburg mit gemischten Gefühlen aufgenommen. „Von montags bis mittwochs könnte man noch zusätzliche Kapazitäten vertragen, ab donnerstags wird es schon superschwierig“, sagte Melanie Perricone, Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga), der WAZ. Das liegt vor allem an den Geschäftsreisenden, die zumeist zu Wochenbeginn in die VW-Stadt kommen. Außerdem befindet sich die Hotellandschaft laut Perricone im Wandel, zunehmend breiteten sich Ketten aus. „Klein- und mittelständische Betriebe können im Preiskampf nur schwer mithalten“, sagt die Dehoga-Vorsitzende. Sie hofft, dass die Wolfsburger Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) bei den Planungen auch deren Interessen berücksichtige.

Das Grundstück für Bürohaus und Hotel befindet sich im Zentrum von Wolfsburg und hat eine exzellente Anbindung an die wichtigsten Anlaufpunkte: Hauptbahnhof, VW-Werk und Autostadt sind fußläufig zu erreichen. Auf dem früheren Gelände von Naturstein Billen wurden im Jahr 2014 die ehemaligen Hallen abgerissen. Nur der frühere Eingangspavillon von Naturstein Billen blieb erhalten – er steht unter Denkmalschutz. „Als neuer Baustein wird das Berliner Haus das Umfeld sowohl inhaltlich als auch gestalterisch wesentlich prägen. Ich freue mich, dass nun der Baubeginn endlich erfolgt“, sagt Wolfsburgs Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Die Fertigstellung wird im ersten Halbjahr 2022 erwartet

Mit der Planung des Projekts ist das Architekturbüro Stauth Architekten beauftragt. Der Bau startet im Februar 2020. Als Generalunternehmer agiert die Köster GmbH. Die Vermarktung startet im Laufe dieses Jahres. Die Fertigstellung wird im ersten Halbjahr 2022 erwartet.

Die ersten Pläne für das Berliner Haus hatten die Investoren im Jahr 2013 vorgestellt. Damals hieß es, dass in den Neubau die neue Deutschland-Zentrale von „ Auto plus“ einziehen wird, weitere Büroflächen werden vermietet. Im zwölften Stock sollte ein öffentliches Panorama-Restaurant mit Sky-Bar entstehen.

Lesen Sie auch:

Von Florian Heintz