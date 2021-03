Baupannen lassen Kosten für neue Kinderklinik in die Höhe schießen

Wolfsburg

„Er ist uns lieb und vor allem teuer“, kündigte Ingolf Viereck (SPD), Vorsitzender im Klinikumsausschuss, den digitalen Auftritt von Dr. Christian Brinsa bei der Sitzung am Donnerstagabend an. Dem Leiter des Geschäftsbereichs Hochbau dürfte das Lachen schwer fallen: Tatsächlich reißt die Pechsträhne beim Bau der neuen Kinderklinik einfach nicht ab. Die Eröffnung, ursprünglich schon für 2017 erhofft, wird immer wieder um mehrere Monate verschoben. Vielleicht kann der Umzug im April 2021 starten, vielleicht aber auch erst im Juni. Brinsa will lieber nichts mehr versprechen. Und dass die Mehrkosten noch einmal steigen – von den 2020 veranschlagten 6,5 auf jetzt voraussichtlich 6,9 Millionen Euro – ist da fast egal.

Pseumonaden in den Wasserrohren

„Das mit dem Geld kriegen wir schon hin“, versuchte Christine Fischer (CDU) am Ende des Berichts zu trösten. Mit großer Offenheit hatte Dr. Brinsa zuvor die Pannen aufgezählt und erläutert, die sich seit 2019 wie dunkle Perlen an einer Schnur aufreihen. 26,5 Millionen Euro sollte der Bau ursprünglich kosten. Zuerst gab es Ärger mit einer Baufirma, den anschließenden Prozess verlor die Stadt. Dann wurden Pneudomonaden – extrem hartnäckige, mehrfach resistente Bakterien – in den Wasserleitungen entdeckt. Mehrere Monate lang mussten 5000 Meter Rohr immer wieder gespült werden, auch an den Wochenenden waren Mitarbeiter des Hochbaus deshalb vor Ort. Weil das nicht reichte, wurden schließlich alle Armaturen ausgebaut, zerlegt und in einem Ofen erhitzt. Schließlich musste nochmal eine Spezialfirma ran, die mit Druckluft auch die letzte Pseumonade vertreiben konnte. Woher die Viecher kamen? Niemand weiß es. Laut Brinsa sollen sie auch in anderen Krankenhäusern immer mal wieder auftauchen, das werde aber nur sehr selten publik gemacht.

Kleinteilig: Um die hartnäckigen Bakterien zu entfernen, mussten Armaturen ausgebaut, zerlegt und in einem speziellen Ofen mit Hitze desinfiziert werden. Quelle: Stadt Wolfsburg

Defekte Muffe lässt Schimmel sprießen

Die Pseumonaden sind der eine GAU, der zweite ist eine undichte Muffe in der Wand hinter einem Schrank. Von dort aus breitete sich über Hohlräume im Fußboden Feuchtigkeit über die gesamte Etage 3 und die Etage 4 aus. Erst als die ersten Schränke im Trakt wegen des geplanten Umzugs verrückt wurden, entdeckte man den Schimmel, der überall dort wucherte, wo die Nässe nicht hatte verdunsten können. Immer neue Schimmelflecken tauchten auf. „Es war nur eines von 7000 Verbindungsstücken defekt“, so Brinsa. Doch am Ende mussten 700 Quadratmeter Estrich wieder aufgerissen werden und für die Untersuchung wurden 250 Löcher gebohrt, in denen Fachleute mit Endoskopen nach Schimmelsporen forschten. An zwei Stellen ist noch immer nicht alles abgeklärt. Wenn dort nichts gefunden wird, kann die Kinderklinik im April einziehen. Wenn doch, wohl frühestens im Juni.

Wasserschaden: Fußböden mussten großflächig wieder aufgerissen werden, als der Umzug eigentlich schon starten sollte. Quelle: Stadt Wolfsburg

Die Versicherung des Verursachers habe zwar mittlerweile einen sechsstelligen Betrag überwiesen, weigere sich jedoch, weitere Folgekosten zu übernehmen. „Wir werden unsere Ansprüche gnadenlos vor Gericht vertreten müssen“, so Brinsa. Und das könne Jahre dauern.

Bei allem Verständnis für die missliche Lage hatte Jens Kirsch (PUG) dann aber doch noch eine drängende Frage: „Wann wird die Villa Bunterkund angedockt?“ Das bereits eingeplante Geld für die Umgestaltung dieser Fluchtburg für Kinder mit Krebs haben die Mehrkosten offenbar aufgefressen. Deshalb dauert es wohl noch länger als sowieso schon befürchtet. „Das hat aber auch etwas Gutes – bei neuen Planungen können sich jetzt die neue Kinderklinik-Chefin Professor Jacqueline Bauer und die kleinen Patienten mit einbringen“, meint Gesundheits-Dezernentin Monika Müller.

Von Andrea Müller-Kudelka