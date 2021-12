SPD, Grüne und Volt fordern mehr Vorgaben für die geplante Bebauung am Windmühlenberg. Seit 2015 diskutiert die Politik schon über die Planung für das Nordsteimker Mini-Baugebiet, in dem sechs Häuser für Neubürger mit gehobenen Ansprüchen entstehen könnten.

Nach einigen Änderungen im Entwurf für das Neubaugebiet Heidkamp B in Brackstedt an der K 31 gibt es jetzt keine Einwände mehr. Der Rat der Stadt will die Vorlage am 22. Dezember 2021 beschließen. Quelle: Gero Gerewitz