Edeka will Otto-Waalkes-Plakate in Wolfsburg überkleben

Wolfsburg

Die Landwirte sind verärgert. Aufreger ist ein Werbe-Plakat der Supermarktkette Edeka. Darauf zu sehen: Komiker Otto Waalkes und der Slogan „ Wolfsburg hat einen Preis verdient: den niedrigsten“. Bundesweit protestierten Bauern gegen die Marketing-Kampagne. Der Deutsche Bauernverband spricht von einer Geringschätzung gegenüber Lebensmitteln. Auch in Wolfsburg sorgt die Werbung für Missmut – bei Landwirten und den Inhabern eines Edeka-Marktes in Detmerode.

Landwirt verärgert über Werbe-Aktion

Landwirt Michael Germer aus Hehlingen schüttelt den Kopf. Er kann die Werbe-Strategie von Edeka nicht nachvollziehen: „So etwas denkt sich doch eine professionelle Werbe-Agentur aus. Die müssen doch vorher wissen, dass eine solche Werbung auch nach hinten losgehen kann“, sagt Germer. „Wer die günstigsten Lebensmittel haben möchte, bekommt noch lange keine guten“, so der Landwirt. Er kann sehr gut nachvollziehen, dass die Landwirte protestieren.

Ein Bekannter des Hehlinger Landwirts startete eine ungewöhnliche Protestaktion - ein Video

Edeka Minden-Hannover will die Plakate so schnell wie möglich überkleben. Angaben dazu, wie viele Plakate in Wolfsburg hängen, möchte die Presseabteilung von Edeka Minden-Hannover nicht machen. In einer Mitteilung schreibt das Unternehmen: „Grundsätzlich war es nie unsere Absicht mit unserer Kampagne Landwirte und Erzeuger zu verärgern. Bei dem Plakat handelt es sich um ein Missverständnis.“

Gemeint ist der Anlass der Proteste: ein Plakat, das mit dem Spruch „Essen hat einen Preis verdient: den niedrigsten“ wirbt. Dazu Edeka: Ziel der Marketing-Kampagne sei gewesen, alle Ortschaften anzusprechen. „Es war somit eindeutig der Ort „Essen/ Oldenburg“ gemeint und nicht Essen im Sinne von Lebensmitteln,“ heißt es in der Erklärung. Entsprechend regionalisierte Plakate wurden in mehr als 430 Orten aufgehängt.

Edeka-Inhaberin: „ Lebensmittel wertschätzen“

Heidi Klamka leitet gemeinsam mit ihrem Mann den Edeka-Markt in Detmerode. Die Inhaberin distanziert sich von der Werbung. Ihre persönliche Meinung: „Wir müssen Lebensmittel wertschätzen“, sagt die Inhaberin. „Ich finde die Proteste der Landwirte deshalb sinnvoll. Sonst werben wir ja auch mit regionalen Lebensmitteln und wollen Landwirte unterstützen. Und nun sind es Niedrigpreise?“, fragt die Detmeroderin.

Den Wettbewerb um die günstigsten Lebensmittel betrachtet Klamka kritisch. „Wir befinden uns in einem Verdrängungswettbewerb, viele Discounter haben mit den radikalen Preisen den Markt kaputt gemacht“, sagt sie.

Lesen Sie auch

Von Nina Schacht