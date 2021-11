Stadtmitte

Das Handwerkerviertel im Herzen Wolfsburgs hat sich in den letzten Jahr völlig verändert, jetzt folgt ein weiterer wichtiger Baustein in dem Sanierungsgebiet: Ab Montag, 15. November, startet die Umgestaltung der Lessingstraße zwischen dem Hotel Global und der Einfahrt Seilerstraße. Unter anderem entstehen Parkplätze, Bäume werden gepflanzt und der Fuß- und Radweg erhält ein neues Pflaster. Dafür kommt es zu Teilsperrungen und Behinderungen.

Der Vorlauf für dieses Projekts war lang – und eigentlich sollte es kurz nach der Eröffnung des Wohnkomplexes „Lessingpark“ im Jahr 2016 starten und Ende 2017 abgeschlossen sein. Doch immer wieder kam es zu Verzögerungen und Verschiebungen. Am Dienstag teilte die Stadt mit, dass die Bauarbeiten in der kommenden Woche starten und bis zum 30. April 2022 andauern sollen.

Und das passiert in dem Bereich zwischen Global Inn und Seilerstraße:

Die Zufahrten zum Hotel sowie zum Lessingpark auf dem Gelände des alten Jugendgästehauses werden neu gestaltet.

Das Pflaster des Geh- und Radwegs wird ausgetauscht, es sollen acht Bäume (Ulmen) sowie Stauden ähnlich der Beete in der Kleist- und Seilerstraße gepflanzt werden.

Die Zahl der Parkplätze vor dem Lessingpark soll von 11 auf 14 erhöht werden, hinzu kommt einen barrierefreier Parkplatz.

Der Entwurf zur Neugestaltung der Lessingstraße. Quelle: Stadt Wolfsburg

Das ist das Handwerkerviertel Sanierungsbereich: Das Gebiet wird begrenzt durch Heinrich-Nordhoff-Straße, Bahnhofspassage, August-Horch-Passage, Kleiststraße und Lessingstraße. Einwohner: knapp 1000 Menschen. Baujahr der Häuser: überwiegend 50er- und 60er-Jahre, jüngste Bauten aus den 80er-Jahren. Seit 2015 sind zwei Millionen Euro Fördermittel geflossen.

Aber auch die Lessingstraße selbst wird baulich verändert:

Die Rechtsabbiegespur in die Seilerstraße wird zurückgebaut. Damit wird Platz für die neuen Parkbuchten gewonnen. Laut Verkehrsplaner würde sich durch die dann fehlende Abbiegespur der Verkehr in Richtung Nordhoff-Straße nicht signifikant verzögern, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Es kommt ab Montag, 15. November, zu Sperrungen:

Für diese Bauarbeiten wird es ab Montag zu teilweisen Sperrungen kommen, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Wichtig: Die Seilerstraße wird bis Ende April zur Einbahnstraße in Richtung Lessingstraße. Da der Geh- und Radweg aufgerissen wird, müssen Fußgänger und Radfahrer Umwege in Kauf nehmen. Anlieger gelangen zwar weiterhin zu ihren Grundstücken und Geschäften, sollten sich aber auf einige Unannehmlichkeiten einstellen.

Die Neugestaltung des Teilbereichs der östlichen Seite bildet einen weiteren Baustein für die Aufwertung des so genannten Handwerkerviertels. Dort ist unter anderem schon vor einigen Jahren die Poststraße und auch der Schachtweg in ähnlicher Weise umgestaltet worden. Die Kosten für den Umbau des Teilstücks Lessingstraße liegen bei rund 390 000 Euro.

Von Claudia Jeske