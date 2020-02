Westhagen: Das passiert auf dem Dresdener Ring

Westhagen

Das Projekt wurde schon 2018 politisch abgesegnet, doch jetzt folgen den Worten auch Taten: Der Bereich des Dresdener Rings / Höhe Fußgängertunnel wird umgestaltet, die beiden Bushaltestellen verlegt, die Mittelinseln einheitlich groß gestaltet und die Straße verschwenkt. Das alles dient einem besseren Verkehrsfluss und erhöht die Sicherheit an diesem bisher eher unübersichtlichen Punkt.

So sieht es aktuell auf dem Dresdener Ring aus:

Die Umgestaltung beginnt im März, doch schon jetzt sind Bagger auf der Straße im Einsatz. Denn die LSW verlegt in diesem Bereich neue Trinkwasserleitungen. Sobald aber dieses Projekt abgeschlossen ist, geht’s ans Eingemachte. Erste Vorboten: Am Montag, 10. Februar, finden an den so genannten Dreiecksflächen neben dem Tunnel Fäll- und Rodungsarbeiten statt, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Denn diese Flächen werden optisch aufgewertet, es werden Obstbäume, Gräser und Blütenstauden gepflanzt.

Tunnel in Westhagen wird auch optisch aufgewertet

Und auch der Tunnel selbst bekommt ein Make-Over, heißt: Er wird gestalterisch aufgewertet, deutlich stärker ausgeleuchtet und neu asphaltiert. Auch die Wände werden verschönert.

Der wichtigste und auffälligste Umbau findet aber über dem Tunnel, nämlich auf dem Dresdener Ring statt. Denn dort treffen zu Stoßzeiten geballt verschiedene Verkehrsteilnehmer wie Auto- und Fahrradfahrer, Buskunden und Fußgänger aufeinander. Christa Westphal-Schmidt, stellvertretende Ortsbürgermeisterin ( SPD), begrüßt den Umbau und sagt: „Aktuell würde ich mich nicht trauen, in diesem Bereich Fahrrad zu fahren.“

Dresdener Ring: Täglich fahren hier 1000 Autos lang

Und das passiert auf dem mit täglich 1000 Autos in beiden Richtungen und rund 600 Fußgängern stark frequentierten Dresdener Ring: Die Straße bekommt eine größere und übersichtliche Fußgängerquerung. Dafür werden die Mittelinseln einheitlich groß gestaltet und die Bushaltestelle auf beiden Seiten muss verlegt werden. Das alles geschieht, um den Bereich strukturierter und sicherer zu machen.

Die Kosten liegen bei rund 1,8 Millionen Euro, aber das Projekt wird um knapp 90 000 Euro günstiger als geplant. 1,2 Millionen werden aus Mitteln des Förderprogramms „ Soziale Stadt“ getilgt.

