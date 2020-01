„Kurt 2.0“: Bauarbeiten für Stufenhochhaus-Nachfolger laufen schneller als geplant

Detmerode

Das Stufenhochhaus in Detmerode ist Geschichte. „Kurt 2.0“ ist der sympathische Name für die Nachfolge-Wohnhäuser. Im vergangenen Mai war Spatenstich für das 40-Millionen-Euro-Projekt, seitdem geht es Schlag auf Schlag. In scheinbar rasantem Tempo wurden die Gebäude hochgezogen – das ist aber nicht nur gefühlt so, sagt die Sprecherin der Neuland Wohnungsgesellschaft, Janina Thom: „Unser Partner Köster, der dort für uns baut, legt ein enormes Tempo vor, so dass wir aktuell vor dem eigentlichen Zeitplan liegen.“ Dafür gibt es ein dickes Lob.

172 Wohnungen waren im Stufenhochhaus, das 2018 abgerissen wurde. Grund für den Abriss: starke Schäden an der Bausubstanz, Sanierung unmöglich. Auf dem Gelände am Kurt-Schumacher-Ring entstehen jetzt sogar 218 neue Wohnungen: Drei Gebäudeteile mit innenliegenden Höfen sollen ein familiäres Umfeld schaffen und zum Verweilen einladen.

Cluster-Wohnen erstmals in Wolfsburg

Das Besondere an „Kurt 2.0“: Das Konzept des Cluster-Wohnens wird hier erstmals in Wolfsburg getestet. Kleine, autarke Apartments gruppieren sich um einen gemeinschaftlich genutzten Bereich mit großer Küche und Wohnbereich. Insgesamt zehn Apartments auf zwei Etagen sind in dieser Wohnform geplant. Es gibt noch einen weiteren innovativen Ansatz – drei Elektroautos und vier Lastenfahrräder stehen zur gemeinschaftlichen Nutzung innerhalb des Quartiers zur Verfügung.

„Kurt 2.0“ sieht schon ziemlich weit fortgeschritten aus, aber es ist noch einiges zu tun. Die Türme des Wohnprojekts sind noch nicht komplett fertig. „Vor Weihnachten wurde die Decke über dem siebten Stock betoniert. Bei dem höchsten Gebäude fehlen somit noch weitere sieben Etagen“, erklärt Janina Thom. Die so genannten Riegelgebäude entstehen aktuell.

Noch kein fester Termin für Innenausbau

Sobald der Rohbau fertig ist, beginnt der Innenausbau. Einen festen Termin dafür steht noch nicht. „Hier sind wir wetterabhängig, ein genauer Zeitplan ist deswegen schwierig“, so Janina Thom. So viel sei sicher: Voraussichtlich starte der Innenausbau in einigen Gebäuden bereits im Sommer.

Im Spätherbst soll die Vermarktung für „Kurt 2.0“ beginnen. „So dass die fertigen Wohnungen im zweiten Quartal 2021 bezogen werden können“, erklärt die Neuland. Das Interesse dafür ist schon jetzt sehr groß. „Das hat mit Sicherheit auch etwas mit dem Standort und der Geschichte des Stufenhochhauses zu tun“, vermutet Janina Thom.

Großes Interesse bei Mietern

Das Interesse von ehemaligen Stufenhochhaus-Mietern sei ebenfalls groß – in einer Kaffeerunde sei diskutiert worden, ob das Cluster-Wohnen nicht etwas für die Zukunft wäre. „Darüber freuen wir uns natürlich sehr“, sagt die Neuland-Pressesprecherin.

Von Sylvia Telge