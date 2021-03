Wolfsburg

Nicht alles, aber vieles würde er anders machen als Amtsinhaber Klaus Mohrs (SPD): Bastian Zimmermann (Linke) möchte im September zum neuen Oberbürgermeister von Wolfsburg gewählt werden. Am Freitag stellte er sein Wahlprogramm vor – und das enthält einige brisante Punkte.

So greift ihm der Masterplan Nordhoffachse nicht weit genug: „Wir brauchen einen Masterplan für ganz Wolfsburg“, betont er. Und zwar mit regelmäßigen Bürgerforen und wissenschaftlicher Begleitung. Etwa zur „Transformation der Autoindustrie“, denn: Die Produktion von Elektro-Autos koste im Vergleich zur Herstellung von Verbrennern Jobs. Das müsse man bei einer Stadtentwicklung berücksichtigen.

Mehr Grün und weniger Autos statt große asphaltierte Flächen

Hinzu komme Nachhaltigkeit: In Sachen Stadtentwicklung geht er auf Distanz zur früheren Stadtbaurätin Monika Thomas – „wir brauchen nicht überall große asphaltierte Flächen“. Er plädiert für mehr Grün und weniger Autos in der Stadt. Denn: „Der Individualverkehr ist keine Lösung für die Zukunft.“ Sein Vorschlag: Park & Ride-Parkplätze am Stadtrand und ein vernünftiger Öffentlicher Personennahverkehr im Stadtgebiet. Statt mit Signa – „die sehen nur das Dollar-Zeichen“ – sollte man lieber mit der Volksbank BraWo nach „alternativen Lösungen“ für die Stadtentwicklung suchen.

Steimker Gärten von oben (November 2020): Mit der aktuellen Wohnungsbaupolitik ist OB-Kandidat Bastian Zimmermann nicht zufrieden. Quelle: VW Immobilien

Die aktuelle Wohnungsbaupolitik der Stadt sieht er als „krachend gescheitert“ an, denn: Kaum jemand sei bereit, Quadratmeterpreise über zwölf Euro für Mietwohnungen zu bezahlen. Statt dessen solle man mehr günstige Sozialwohnungen bauen. „Gutes Wohnen muss bezahlbar sein“, sagt Zimmermann. Er schlägt eine Sozialwohnungsquote von 40 Prozent vor.

Familien und die Ortsräte vor Ort stärken

Generell müsse Wolfsburg Familien mehr stärken – mit einer „neuen Industriepolitik, die konkrete Ziele formuliert“ und Arbeitsplätze schaffe und mit einer Stärkung der Schul- und Bildungslandschaft. „Inklusion ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt der Vater einer zehnjährigen Tochter. Hier müsse viel mehr geschehen. Außerdem plädiert er für eine Stärkung der Ortsräte und dezentrale politische Entscheidungen, denn: „Die Experten sitzen vor Ort.“

Bastian Zimmermann Bastian Zimmermann Alter: 36 Geboren in Braunschweig Familienstand: ledig, eine Tochter, in einer Beziehung lebend Beruf: Mediengestalter Hobbys: Musik, Kleingarten, laufen

Vor Ort müsse man Stadtteilzentren mit ausreichend Personal ausstatten und dort „Begegnungen ermöglichen“. Außerdem verweist er auf „Tante Emma 2.0“: Kleine Einkaufsläden vor Ort – „in anderen Städten funktioniert das schon“. Man müsse zudem mehr „Kultur von unten“ fördern: „Statt die heimische Kulturszene zu fördern, wird in Wolfsburg zu viel Kultur eingekauft.“ Er wolle mit allen Beteiligten einen gemeinsamen Kultur- und Aktivitätenplan entwickeln.

Zimmermann will die Finanzen „in Ordnung bringen“

Außerdem möchte er die „Wolfsburger Finanzen in Ordnung bringen“ und den Haushalt transparenter gestalten – ohne die Möglichkeit, verwaltungsintern Gelder zu verschieben. Und er möchte sich von – in seinen Augen – unnötigen Ausgaben verabschieden: „Ich würde den Flughafen in Braunschweig nicht mehr mitfinanzieren.“ Volkswagen könne gerne Geld zur Verfügung stellen – „aber nicht der Steuerzahler“. Das könne man lieber für kulturelle Vielfalt und Breitensport ausgeben.

Von Carsten Bischof