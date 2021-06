Wer spezielle Anforderungen, Ideen oder Fragen an barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohnraum hat oder selbst auf der Suche nach angepassten Wohnraum ist, kann sich beim Behindertenbeirat melden. Die so gesammelten Bedarfe will Habo Immobilien in den Bau am Laagberg einfließen lassen. Kontakt ist möglich per E-Mail an: info@behindertenbeirat.de oder telefonisch unter 05361 8900 300. Da die Planungen des Projektes schnell voranschreiten, wird um kurzfristige Rückmeldung bis Freitag, 25. Juni, gebeten.