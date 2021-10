Ballermann im Kaufhof: Schlager-Kneipe „Rein damit“ eröffnet am Freitag

Ursprünglich war in der 1938 gegründeten Stadt Wolfsburg keine Einkaufsstraße vorgesehen. Stadtplaner Hans Bernhard Reichow billigte aber den Plan zur Errichtung einer Meile mit kleineren Geschäften, einem so genannten Kaufhof, in einer Baulücke des Höfe-Wohngebiets. Im Jahr 1949 wurde die Straße mit rund 20 Geschäften eröffnet. Mit dem Bau der Porschestraße 1950 zogen die meisten Läden dorthin. Dafür zogen in den Kaufhof Restaurants und Kneipen ein. 1978 erhielt der Kaufhof am Eingang Schillerstraße einen baulichen Abschluss. Der Eingang wird seither von einer Reihe von Rundbögen gebildet. Auch die meisten Häuser des Kaufhofs erhielten kleine, bogenförmige Vorbauten. Geblieben ist auch der Name: Wolfsburgs Kneipenmeile heißt bis heute Kaufhof. Quelle: Wikipedia