Bäume und Co-Working-Spaces für den Wolfsburger Bahnhof

Wolfsburg

Zwei Jahre lang war der Wolfsburger Bahnhof „Zukunftsbahnhof“ – ein Projekt der Deutschen Bahn, in dessen Rahmen das Unternehmen rund eine Million Euro in den Standort investierte. Ende des Jahres läuft es aus – aber bis dahin sind noch einige Neuerungen geplant. Unter anderem werden ab Mitte August bis zu zehn Bäume mit Holzsitzbänken auf dem Vorplatz aufgebaut.

Damit wird des Gelände vor dem Bahnhof temporär aufgehübscht. Die Aktion, die auch im Rahmen des Projektes „Zukunftsbahnhof“ stattfindet, gab es in ähnlicher Form schon im vergangenen Jahr. Damals standen Blumenkübel mit Gemüsepflanzen und ungewöhnliche Holzmöbel auf dem Vorplatz. Und das Ganze kam gut an und wurde von Bahnhofsbesuchern gern genutzt. Die Holzmöbel der Bahn stehen jetzt übrigens vor der City-Galerie, um die Attraktivität der Fußgängerzone zu steigern.

Das war richtig schön: Im vergangenen Jahr wuchsen aus Blumenkübeln vor dem Bahnhof Salatpflanzen und anderes Gemüse. Quelle: Britta Schulze

DB will Zufriedenheit der Kunden erhöhen

Im Bahnhof selbst soll es auch noch in diesem Jahr weitere Neuerungen geben: Zum Beispiel wird es einen schöneren Gastro-Bereich geben und es soll ein Co-Working-Space im Westflügel und auf dem Vorplatz umgesetzt werden, teilt die Bahn mit. In einem Co-Working-Space können Interessierte vollausgestattete Büroplätze anmieten und dort arbeiten. „Mit diesen Services wollen wie die Zufriedenheit unserer Kunden erhöhen“, sagt eine Bahnsprecherin auf WAZ-Nachfrage.

Wolfsburger Bahnhof: Im Rahmen des DB-Projekts „Zukunftsbahnhof“ sind schon einige Dinge wie einen Mosswand, digitale Mülleimer und ein Leitsystem für Sehbehinderte umgesetzt worden. Quelle: Nina Schacht

Und das ist alles in den vergangenen zwei Jahren im Rahmen des Projektes Zukunftsbahnhof in Wolfsburg umgesetzt worden: Es gibt eine 35 Quadratmeter große Mooswand in der Bahnhofshalle, Sensoren in Aufzügen melden frühzeitig Ausfallwahrscheinlichkeiten, eine neue Lautsprecheranlage und neue Ansagestimme verbessern die Verständlichkeit der Durchsagen in der Bahnhofshalle. Es ist eine neue E-Scooter-Parkzone entstanden und ein gläserner Aufenthaltspavillon mit neuen Sitzmöbeln lädt zum Arbeiten und Verweilen. Zudem gibt es im gesamten Bahnhof ein leistungsfähiges und durchgängiges W-LAN (WIFI@DB).

Von Claudia Jeske