Bäderschließungen: Wolfsburger sind empört

Wolfsburg

Die Nachricht, dass die Stadt vielleicht den Wasserpark Hehlingen dicht macht und in der Sommersaison das Hallenbad Sandkamp geschlossen hält, sorgt schon jetzt für Empörung. Besonders drastisch fallen die Reaktionen in den sozialen Medien aus.

„Erst Sommer, dann immer“

„Bitte nicht bei Kindern sparen. Das ist unsere Zukunft. Freizeitaktivitäten sind wichtig! Gerade der Wasserpark ist doch toll für die Kids!“, schreibt eine Facebook-Userin zum Beispiel. Ein anderer Nutzer meint: „Solche Badeeinheiten waren in meiner Schulzeit immer ein absolutes Highlight! Traurig, wie wir alles abschaffen, was uns lieb ist!“ Und ein User namens Thomas Schneider befürchtet, dass es in Sandkamp nicht bei der Sommerschließung bleibt: „Erst Sommer, dann immer. Hier wird am falschen Ende gespart.“

Sorge um Nichtschwimmerzahlen

Ein anderer Kommentator denkt dabei nicht nur an Freizeitvergnügungen, sondern fürchtet, dass Maßnahmen wie diese zu steigenden Nichtschwimmerzahlen führen werden: „Da wird in den Medien berichtet, dass immer weniger Kinder schwimmen können, und hier in Wolfsburg denkt man über die Schließung nach!“ Ähnlich sieht es ein User namens Karsten Blume: „Und dann wundert man sich, warum die Kids von heute nicht schwimmen können.“

Bäder schließen, um zu sparen? Die Idee, Bäder in Wolfsburg zu schließen, stammt von der Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Sie hatte für Wolfsburg ein Gutachten mit mehreren Hundert Empfehlungen erstellt, um im nächsten Haushalt Geld zu sparen. Im Original-Vorschlag ist noch die Rede von einer „Schließung der meist defizitären Bäder Sandkamp und Hehlingen“. Die Stadtverwaltung hat diese Idee aber schon abgemildert: Das Hallenbad Sandkamp zumindest soll nur im Sommer geschlossen werden, die Kursangebote müssten dann in der Sommersaison nach Heiligendorf ausweichen. Ob die Stadt den Bädern tatsächlich den Hahn zudreht, ist aber noch nicht gesagt. Die Vorschläge von KGSt und Verwaltung werden jetzt erst einmal in den Fachausschüssen diskutiert. Am Ende entscheidet der Rat der Stadt, welche Maßnahmen umgesetzt werden.

Auch Schwimmlehrer Günter Schütte legt nochmal nach. Ihm geht der Gedanke, Schwimmbäder zu schließen, aus dem gleichen Grund gegen den Strich: Schon 2017 hätten nur noch 58 Prozent der Kinder die Grundschule mit dem Abzeichen „Seepferdchen“ verlassen. Erstens sei man mit Seepferdchen noch lange kein Schwimmer – stattdessen solle eher das Abzeichen „Freischwimmer“ beziehungsweise „Bronze“ gezählt werden. Zweitens seien schon 58 Prozent viel zu wenig und drittens seien die Zahlen inzwischen bestimmt noch schlimmer geworden, meint Schütte.

Schwimmlehrer fordert einen Masterplan

Deshalb hat Schütte in den letzten Tagen zu vielen Wolfsburger Politikern und der Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen und will auch im Sportausschuss am Dienstag, 28. Januar, ein Wörtchen mitreden. „Ich wünsche mir von der Stadt Wolfsburg einen Masterplan, an dem alle zusammenarbeiten und der besagt, dass kein Schüler mehr die Grundschule verlassen soll, ohne schwimmen zu können.“

Lieber kaltes Wasser als gar keines

Weil sich das aber nicht so gut mit den Sparvorgaben der Stadt verträgt, ist Schütte bereit, Abstriche zu machen: „Ich würde durchaus eine Absenkung der Wassertemperatur oder eine Erhöhung der Eintrittspreise in Kauf nehmen.“

Ein Facebook-User namens Nils Neumann hätte da noch eine andere Idee: „Becken nur halb voll machen“, kommentiert er sarkastisch unter einem der letzten WAZ-Artikel.

Lesen Sie auch

Von Frederike Müller