Wolfsburg

Jasmina (12) hat die Rutsche und das ganze Plantschbecken im VW-Bad für sich alleine. Ein paar Freunde dabei zu haben, wäre sicher nett, geht aber wegen der Corona-Auflagen nicht. Trotzdem grinst das Mädchen übers ganze Gesicht. „Endlich wieder schwimmen – herrlich ist das“, strahlt auch Mama Jessica Hoffmann. Sie und ihre Tochter haben sich am Samstag den „Luxus“ gegönnt und in dem Wolfsburger Freibad eine Stunde Schwimmen für 17,50 Euro gebucht.

Seit dem Wochenende bieten die Wolfsburger Bäder eine Öffnung unter strengen Corona-Auflagen und deutlich gestiegenen Preisen an. Im Hallenbad Sandkamp kostet eine Stunde Schwimmen für einen ganzen Haushalt 63 Euro. Dafür haben Familien aber das gesamte Bad für sich allein und können alles nutzen. „Viele Familien sind glücklich, dass wir das überhaupt anbieten“, sagt Badleiterin Uta Honisch im Gespräch mit der WAZ am Beckenrand im VW-Bad. „Und mein Team und ich freuen uns, endlich wieder Schwimmer in den Bädern begrüßen zu dürfen.“ Auch wenn es vor allem in den Sozialen Netzwerken Kritiker gibt, die wegen der Preise mosern. „Unsere Kosten decken wir damit überhaupt nicht ab“, betont Honisch.

VW-Bad hat geöffnet – eine Bildergalerie:

Die Bäder in der Nachbarstadt Gifhorn beispielsweise bieten aktuell keine Öffnung an. Deshalb waren am Samstag auch einige Gifhorner im VW-Bad anzutreffen. „Ich finde es toll und habe eine hohe Achtung davor, dass Wolfsburg diese Alternative anbietet“, sagt eine 54-jährige Gifhornerin, die mit ihrer Tochter (24) zum Schwimmen kam. „Ich habe mich richtig auf den Chlor-Geruch gefreut“, fügt sie hinzu.

Zeitfenster am Sonntag waren innerhalb von 15 Minuten ausgebucht

Dass das Angebot ankommt, zeigt auch die schnelle Vergabe Termine: Die Zeitfenster am Sonntag im VW-Bad waren innerhalb einer Viertelstunde ausgebucht, und dass, obwohl die Buchung erst um Mitternacht in der Nacht zu Donnerstag freigeschaltet wurde. „Das zeigt uns, dass die Leute unser Bad mögen und das macht uns auch stolz“, so Honisch.

Badleiterin Uta Honisch: „Unsere Gäste sind glücklich!“ Quelle: Britta Schulze

Immer zur vollen Stunde werden die Schwimmer in die Bäder gelassen. Sie zeigen ihre Online-Buchungsbestätigung vor und tragen sich zudem in eine Liste ein. Und dann darf geschwommen werden. Am Samstagvormittag passte sogar das Wetter, immer wieder lugte die Sonne zwischen den Wolken hervor – am Nachmittag hingegen regnete es immer wieder. Aber passionierte Schwimmer haben natürlich keine Probleme mit Nässe, die auch von oben kommt. Stella Versteeg (54) hatte das Becken für sich allein, „meine Familie wollte wegen der Wetterprognosen leider nicht mitkommen“, sagt sie. „Es ist purer Luxus, endlich wieder schwimmen zu dürfen.“ Sie möchte das Angebot gern zweimal die Woche nutzen und hofft auf sinkende Inzidenzen.

Bäder buchen: So geht’s In Wolfsburg können Zeitfenster im VW-Bad, Freibad Fallersleben, Hallenbad Sandkamp und Almker Bad gebucht werden – unter www.wolfsburg.de/baeder-shop. Neben dem Online-Verkauf können ab Montag, 17. Mai, auch an den Kassen der Freibäder direkt Termine gebucht und Eintrittskarten für alle Bäder erworben werden: Im VW-Bad montags und mittwochs 10 bis 11.30 und 17 bis 18.30 Uhr, im Freibad Fallersleben: dienstags und donnerstags 10 bis 11.30 und 17 bis 18.30 Uhr und im Freibad Almke täglich. In den Freibädern kostet eine Stunde (Einzelperson oder ein Haushalt) 17,50 Euro pro Stunde und halbes Becken. In Sandkamp kostet die Stunde 63 Euro – aber Nutzer haben dann das gesamte Bad für sich allein. Ein Sondertarif von 14 Euro in den Freibädern und 50 Euro im Hallenbad Sandkamp wird Anspruchsberechtigten, wie Erwerbslose, Personen mit mindestens 80 Prozent Behinderung, volljährigen Schüler und Auszubildende, angeboten.

Da ist sie nicht allein. Badleiterin Uta Honisch und ihre Tema ebenso. Ab welcher Inzidenz die Bäder in ähnlicher Weise wie im vergangenen Sommer öffnen können, steht noch nicht fest. „Unsere Hygiene-Konzepte liegen fix und fertig in der Schublade und sobald es Signale gibt, dass wir richtig öffnen dürfen, legen wir sofort los!“

Von Claudia Jeske