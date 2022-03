Bäckerei Leifert schließt ihre Filiale in der Wolfsburger Porschestraße

Wolfsburg

Ein weiterer Auszug steht in der Porschestraße an: Die Bäckerei Leifert schließt ihr Geschäft gegenüber vom Wolfsburger Rathaus am 12. März. Die Entscheidung des Gifhorner Bäckereibetriebs verdeutlicht die Probleme des südlichen Teils der Fußgängerzone.

Die Frequenz in der Porschestraße hat nachgelassen

Der Mietvertrag für das Geschäft am Rathausplatz sei nach zehn Jahren ausgelaufen, berichtet Geschäftsführer Nils Leifert. Der Familienbetrieb entschied sich nach reiflicher Überlegung gegen einen neuen Vertrag: „Die Frequenz hat in dem Bereich der Porschestraße stark nachgelassen, während Corona hat sie sogar ganz extrem nachgelassen“, sagt Leifert.

Insgesamt sei das Geschäft in der Innenstadt in den vergangenen Jahren unattraktiver geworden. Das war vor einigen Jahren noch anders: „Real war ein guter Frequenzbringer.“ Der Supermarkt zog bereits 2014 aus dem benachbarten Südkopf-Center aus. Aktuell laufen dort umfangreiche Um- und Ausbauarbeiten. Mit „Action“ ist ein neuer Discounter eingezogen, außerdem hat Aldi seine Filiale in dem Center modernisiert. Die angedachten Betreiber für ein Fitnessstudio und eine Bowlingbahn, die wieder mehr Kunden in den Süden der Porschestraße ziehen sollten, sprangen allerdings wieder ab. Stattdessen sollen im Untergeschoss künftig private Lagerräume und Oldtimer-Parkplätze entstehen.

Weitere Veränderungen plant Leifert in Wolfsburg nicht

Nach dem Aus für die Bäckerei in der Porschestraße liegt die nächstgelegene Leifert-Filiale in der benachbarten Goethestraße. Dort ist man laut Geschäftsführer Nils Leifert zufrieden. Insgesamt hat Leifert 18 Filialen in Wolfsburg, weitere Veränderungen seien in der VW-Stadt derzeit nicht geplant.

Für die Bäckereien habe es während der Pandemie keinen klaren Trend hinsichtlich der Umsätze gegeben – je nach Standort und Ausrichtung entwickelten sie sich „ganz unterschiedlich“, sagt Leifert. Gelitten habe in den Lockdowns aber der Café-Betrieb. Mit ihm könnte es dank der Corona-Lockerungen jetzt wieder bergauf gehen.