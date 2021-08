Wolfsburg

Ein 32 Jahre alter Mann hat am Sonntag im Badeland ein elf Jahre altes Kind beim Umkleiden gefilmt, indem er ein Handy mit laufender Videokamera in einen Schuh legte und diesen dann in die Kabine des Mädchens schob. Die resolute Mutter (36) stellte den Mann zur Rede und hielt ihn fest bis die Polizei kam.

Die Tat passierte am späten Sonntagnachmittag gegen 17.40 Uhr in dem Freizeitbad im Allerpark. Nach dem Schwimmen verschwand das junge Mächen aus dem Bereich Peine, das mit seiner Mama und einem Verwandten beim Baden in Wolfsburg war, in einer Umkleidekabine, um sich trockene Kleidung überzuziehen. Als das Kind die Kabine wieder verließ, erzählte es seiner Mutter von einem offenbar herrenlosen Schuh, der auf dem Boden ihrer Umkleide lag.

Umkleidebereich im Badeland: Hier spielte sich die Tat am Sonntagnachmittag ab. Quelle: Britta Schulze/ Archiv

Der Mann griff unter die Kabinenwand und zog den Schuh wieder zu sich herüber

Die 36 Jahre alte Mutter wurde stutzig, ging zu eben jener Kabine zurück und betrachtete den Schuh näher. Unglaublich: Sie entdeckte ein Handy darin, das offensichtlich gerade Videoaufnahmen machte. Als die Frau sich den Schuh schnappen wollte, war der Eigentümer, der sich nebenan in der Kabine befand, schneller: Er griff unter der Umkleidenwand hindurch und zog den Schuh blitzschnell wieder zu sich herüber.

Die Mutter holt sich Unterstützung und stellt den Mann

Die resolute Mutter ließ es nicht auf sich beruhen, sie informierte Badeland-Mitarbeiter und holte den Verwandten als Unterstützung dazu. Sie wartete so lange vor der Kabine, bis der Mann diese verließ und stellte ihn zur Rede. Die alarmierte Polizei stellte das Handy sicher. „Die Aufnahmen werden im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Und zum Verhalten der Mutter sagt sie: „Es ist natürlich gut, in solchen Fällen die Täter zur Rede zur stellen, aber man sollte sich nicht in eigene Gefahr bringen und sich Unterstützung holen, so wie es die Frau auch getan hat.“

Von Claudia Jeske