Baden im Freibad: Wolfsburger verzweifeln am Online-Buchungs-Portal

Wolfsburg

Wer Schwimmen will, muss offenbar erstmal leiden. „Die FAQs kann ich fast auswendig“, stöhnt Axel Bosse aus Detmerode. Diese FAQs – häufig gestellte Fragen – werden auf einer Extra-Seite des Online-Portals beantwortet, mit dem die Stadtverwaltung den Eintritt in Wolfsburgs Freibäder während der Pandemie organisiert. Bosse scheiterte mehrfach beim Buchen. Und er ist nicht der einzige.

Am Mittwochmorgen bildete sich vor dem Kassenhäuschen des VW-Bads eine Warteschlange, die nur langsam kürzer wurde. Mehr oder weniger geduldig warteten hier viele, die sich erklären lassen wollten, wie sie ihr Ziel erreichen: Eine Saisonkarte kaufen oder verlängern und dann auch zum gewünschten Zeitpunkt Einlass ins Bad der Wahl erhalten. Und es gab noch weitere Probleme: Mehrere hatten im Prozess wegen vermeintlicher Fehler Saisonkarten doppelt oder gar dreifach geordert – und das dann bei der Abbuchung vom Konto gemerkt.

„Die Technik ist sehr hakelig“

Das Geld gibt’s zurück. Montags und mittwochs ist das Kassenhäuschen am VW-Bad vormittags und nachmittags jeweils für eineinhalb Stunden von einer Kraft besetzt, die vor Ort Fehler ausbügelt oder auch Bargeld entgegennimmt. Für das Bad in Fallersleben gilt das Gleiche dienstags und donnerstags. Dieser Service ist eigentlich nur für Ausnahmefälle gedacht. Aber: „Dieses Buchungssystem ist im Moment DAS Thema“, sagt Stammkundin Ramona Clay-Fink. Sie komme seit dreißig Jahren im Sommer fast jeden Tag zum Schwimmen, inzwischen mit Enkelkindern. 2020 allerdings seltener, denn da gab es nur Einzelkarten. „Das wäre einfach zu teuer gewesen – rund 200 Euro pro Woche.“ Deshalb freute sich sich über die Saisonkarten. „Aber die Technik ist doch sehr hakelig“, sagt ihr Mann Walter Fink.

Bäderteam top, Online-System flop

Christine Buchmann bestätigt: „Gestern habe ich abgebrochen.“ Mitarbeitende des Bades halfen ihr dann, das Programm auf dem Handy zu installieren. Das hatte sie sonst nicht dabei, wenn sie ins Bad geht. Ist aber einfacher, als sich jedesmal den QR-Code für den einzeln gebuchten Time-Slot auszudrucken. Barbara Hübner verkündet ihrem Mann Dieter derweil, dass die Küche heute kalt bleibt. „Ich bin jetzt zum dritten Mal hier und warte seit über eine Stunde darauf, dass ich an die Reihe komme“, erklärte sie. Nochmal werde sie die Warteschlange nicht verlassen und erst am nächsten Buchungstag wiederkommen. Viel Lob gibt’s von allen für das Bäder-Team, das freundlich bleibt und hilft, wo es kann. Schelte dagegen für das Online-Portal: zu kompliziert.

Lohn für die Geduld: Schwimmen im VW-Bad. Wer den QR-Code schon selbst mitbringt, muss sich übrigens nicht in die Warteschlange am Kassenhäuschen stellen, sondern kann gleich durchs Drehkreuz marschieren. Quelle: Britta Schulze

Stadtsprecher Ralf Schmidt weist darauf hin, dass das Programm von vielen Bädern in Niedersachsen genutzt wird. Die Stadt Wolfsburg hat es allerdings modifiziert – um so den Kauf von Zehnerkarte oder Saisonkarten zu ermöglichen. „Die Eingabe vor Ort braucht Zeit, zumal die Daten mit dem Kassensystem abgeglichen werden müssen, damit die Kunden bar oder per EC-Karte bezahlen können. Um den Vorgang zu beschleunigen, wird derzeit mit dem Softwareanbieter an einer Lösung gearbeitet“, sagt Schmidt.

Wegen der technischen Erfordernisse könne die Stadt aber nicht einfach einen zweiten Terminal für die Vor-Ort-Buchung einrichten. „Das gesamte Team der Bäderverwaltung beschäftigt sich aktuell fast ausschließlich mit der Beratung und Hilfe von Kunden am Telefon oder per Mail bei der Buchung von Tickets“, so Schmidt. Die Bäderverwaltung bitte um Verständnis. Weggeschickt werde im übrigen niemand, falls nach der Service-Zeit noch immer Menschen vor Ort auf Hilfe warten.

Von Andrea Müller-Kudelka