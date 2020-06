Badeland öffnet am Samstag: Das sind die Corona-Regeln

Wolfsburg

Endlich wieder rutschen, springen und schwimmen: Ab Samstag eröffnet mit dem Badeland eine weitere Wolfsburger Freizeiteinrichtung ihre Tore nach der Corona-Pause wieder für die Besucher. Es gelten strenge Hygiene-Regeln, die aber auch viel Platz für Spiel und Spaß lassen. Die wichtigsten Punkte des Konzeptes hat das Badeland am Dienstag präsentiert.

Rutsche und Sprungturm offen

Die guten Nachrichten zuerst: Der Sprungturm ist geöffnet ebenso wie die Rutsche „Black Hole“. Mitarbeiter des Badelands kontrollieren, dass sich immer nur eine Person im Sprungturm aufhält. „Die Reifenrutsche muss leider geschlossen bleiben, wir müssten die Reifen sonst nach jedem Durchgang desinfizieren“, erklärt Badleiter Uwe Winter. Ebenfalls nicht geöffnet sind der Whirlpool sowie die Bodensprudler und Schwallduschen in den Becken. Gleiches gilt für die Gastronomie und die Sauna. Das Restaurant Alpa und die Sauna eröffnen frühestens am 1. Juli“, sagt Winter.

Bildergalerie zur Situation im Badeland :

Das Badeland ist bereit für die Eröffnung: Die Mitarbeiter haben zahlreiche Maßnahmen für den Neustart nach der Corona-Pause getroffen.

Der Badleiter beschreibt die größte Herausforderung bei den Vorbereitungen: „Wir mussten uns ein Konzept überlegen, das in allen Bereichen Menschen-Ansammlungen vermeidet.“ Während das Badeland normalerweise bis zu 2200 Menschen täglich besuchen, können jetzt maximal 800 Besucher hinein. Zur gleichen Zeit dürfen nur 180 Personen im Bad sein, weitere 20 kommen über das Fitnessstudio „Actic“ hinzu.

Keine ermäßigten Tickets

Jeder Besucher kann eine Karte für zwei oder drei Stunden erwerben. Die festen Termine vergibt das Bad im Abstand von einer halben Stunde. „Die Gäste müssen ihr Ticket im Voraus online kaufen. So lange noch Karten da sind, reicht es aber, wenn sie das fünf Minuten vorher machen“, betont Winter. Allerdings: Durch das Online-System kann das Bad keine ermäßigten Tickets anbieten, etwa für Studenten oder Senioren. Auch Saisonkarten gibt es nicht. Einzige Ausnahme: Für Kinder bietet das Badeland Vergünstigungen an. An mindestens einem Wochentag verkauft das Erlebnisbad zudem Tickets vor Ort.

Umkleiden und Duschen geöffnet

Die Maskenpflicht gilt bis zu den Umkleiden. Während alle Einzelkabinen geöffnet sind, hat das Bad zahlreiche Schränke mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Überall gilt es, den Mindestabstand einzuhalten. Vor den geöffneten Duschen und Toiletten weisen große Plakate darauf hin, dass sich dort nur jeweils sechs bzw. vier Menschen gleichzeitig aufhalten dürfen. Mitarbeiter des Bades kontrollieren die Eingänge. Dennoch sagt Sport-Geschäftsbereichsleiter Reiner Brill: „Wir setzen auch auf die Eigenverantwortung der Schwimmer.“

Hoher personeller Aufwand

Die Wiedereröffnung sei für das Bad mit einem hohen personellen Aufwand verbunden, berichten Brill und Winter. „Wir müssen alleine drei Mitarbeiter dafür abstellen, den Sprungturm und die Rutschen zu kontrollieren“, erläutert der Badleiter. Sozialdezernentin Monika Müller betont vor diesem Hintergrund: „Ich verstehe, dass sich einzelne über die Bedingungen ärgern. Aber ich denke, wir müssen akzeptieren, dass wir andere Zeiten haben und nicht alles so funktionieren kann wie immer.“

Infos zu Öffnungszeiten und Tickets Das Badeland hat ab Samstag, 13. Juni, täglich von 7.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Tickets verkauft das Schwimmbad ab Mittwoch, 9. Juni, online auf seiner Website. Vor Ort können Besucher Tickets ab dem 17. Juni jeweils mittwochs von 8.30 bis 9.30 Uhr im Restaurant Alpa kaufen. Es gelten die üblichen Ticketpreise für zwei bzw. drei Stunden. Erwachsene: 7,80 Euro für zwei Stunden, 8,80 Euro für drei Stunden. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre: 4,20 Euro für zwei Stunden, 5,30 Euro für drei Stunden. Weitere Vergünstigungen gibt es nicht.

Von Melanie Köster