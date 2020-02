Badeland feiert Volljährigkeit auf karibische Art

Wolfsburg

Da fühlte man sich doch glatt wie im Urlaub: Das Badeland hatte sich zu seinem 18. Geburtstag in eine prächtige Karibikinsel verwandelt – inklusive der typischen Lebensfreude. Etliche Gäste feierten mit und genossen die besondere Atmosphäre im abendlichen Bad.

Feurige Salsa

Für beste Stimmung sorgte die Gruppe „Yussara Dance Company“ beinahe im Alleingang. Mit ihren farbenfrohen Kostümen und feurigen Samba- und Salsa-Einlagen brachten die bezaubernden Tänzerinnen ein Stück Karneval de Rio in das Badeland.

Zumba mal anders

Wer sich selbst sportlich betätigen wollte, der hatte dabei beim Wasser-Zumba Gelegenheit, wer es lieber gemütlicher haben wollte, der zog sich in den Whirlpool zurück. Praktisch: Seinen Drink von der nahen Cocktailbar konnte man gleich dort genießen.

Exotische Erfrischung

Für Begeisterung und Erfrischung bei den Gästen sorgte das traditonell exotische Kokosnuss-Öffnen. Ratzfatz waren die Nüsse geknackt und den Gästen zum Genuss serviert –wahlweise auch mit einem Schuss Rum, dem Nationalgetränk der Karibik.

Zur Galerie Das Badeland feiert seinen 18. Geburtstag. Am Samstag ging es los mit einer karibischen Nacht. Lebensfreude pur!

Die Feierlichkeiten sind damit aber noch nicht beendet. Am Sonntag, 2. Februar, geht die Geburtstagsfeier mit einem Familienfest ab 14 Uhr in die zweite Runde. Den Abschluss bildet dann eine Mitternachtssauna am Freitag, 7. Februar.

Von der Redaktion