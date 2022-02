Wolfsburg

Seit 20 Jahren begrüßt das Badeland in Wolfsburg wieder Gäste aus ganz Norddeutschland. Am 2. Februar 2002 eröffnete das Schwimmbad im Allerpark nach einem Brand wieder. Aufgrund der aktuellen Situation wird es nicht wie ursprünglich geplant eine große Jubiläumsfeier mit Piratenparty und langer Saunanacht geben können.

Stattdessen gibt es Gewinnspiele und Aktionen, die teilweise schon auf den Social-Media-Kanälen gestartet sind. „Unsere Gäste kommen nicht zu kurz“, verspricht Betriebsleiter Uwe Winter.

Gewinnspiel vom Badeland Wolfsburg

Im ersten Aktionszeitraum von Mittwoch, 2. Februar, bis Freitag, 4. Februar, profitieren Gäste von zahlreichen Rabattaktionen. So erhalten alle Gäste 20 Prozent Rabatt im Bademodenshop, in der Gastronomie und auf ausgewählte Entspannungsmassagen beim Wellnesspartner Askero Day Spa.

Gewinnspiel auf Instagram: Badeland feiert Geburtstag

Bei den Stammgästen bedankt sich das Badeland mit folgender Aktion: Wer seine Bonuskarte im genannten Zeitraum mit 250 Euro auflädt oder eine neue Bonuskarte kauft, erhält 28 anstatt 20 Prozent Rabatt auf Einzeleintrittspreise.

Eintrittspreise wie vor 20 Jahren: Badeland feiert Jubiläum

Zur Wiedereröffnung am 2. Februar 2002 gab es lange Warteschlangen. Eine Zeitreise an der Kasse können die Gäste zum Jubiläum erleben: Vom 2. bis zum 4. Februar gelten die Eintrittspreise wie vor 20 Jahren.

Badeland feiert Wiedereröffnung: Die ersten Besucher warten am Wellenbecken. Quelle: Britta Schulze

Ein schönes Geschenk erhalten die Gäste, die am 2. Februar 2002 geboren sind. Sie haben das gleiche Geburtsdatum wie das Badeland und erhalten den ganzen Februar über freien Eintritt.

Vertreter von Stadt und Schwimmbad feiern das Jubiläum in kleiner Runde am Mittwoch, 2. Februar, um 12 Uhr im Badeland. Tickets für das Schwimmbad sind online unter badeland-wolfsburg.de erhältlich. Seit dem 18. Januar gilt im Badeland 2G plus, ausgenommen von der Testpflicht sind Gäste, die eine Boosterimpfung haben und Kinder bis einschließlich 17 Jahren.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig